5 čarobnih gradov ob Blatnem jezeru za zimske izlete

Tudi pozimi veličastni gradovi in grajske ruševine okoli Blatnega jezera obljubljajo, da bodo odlična destinacija, vsak pa na pohodnike čaka s čudovito panoramo.

Grad Kinizsi v Nagyvázsonyi

Grad Kinizsi, zgrajen na pobočju v vasi Nagyvázsony, se dviga med gorami Balatona. Po letu 1472 je grad, ki stoji že od srednjega veka, prišel v last legendarnega generala kralja Matije Pála Kinizsija, po katerem je končno dobil ime. Stavbo so obnavljali od leta 2017, lani spomladi pa so odprli popolnoma prenovljeno utrdbo. Čeprav je gradnja že zaključena, gradnja razstave še vedno poteka, zato si je možen brezplačen ogled le nekaterih zunanjih površin gradu v pritličju na za to določeni trasi, vse dni razen ponedeljka.

Grad Sümegi

Gradnjo Sümega, ki prevladuje nad tem območjem, je začel škof Veszprema v 1260-ih IV. Po Bélovem dekretu. Najzgodnejši del je spodnji nivo Starega stolpa, notranji in zunanji vratni stolp, partizansko obzidje in večnadstropna peterokotna bastija Köves so rezultat širitev v 14. in 15. stoletju.

Trdnjavo, ki se je uspešno upirala turškim napadom, so spomladi 1605 vdrli Hajdi iz Bocskaija, vespremskemu škofu, ki je svoj sedež prenesel v Sümegr, obglavili in njegovo glavo odvalili z grajskega griča. Grad je bil pomembno oporišče Kurucev in temu gre pripisati njegov propad: cesarji so ga leta 1713 za vojaške vaje požgali in pustili propadati.

Po zaslugi prezidav od leta 1950 je Sümeg danes eden naših srednjeveških gradov z najbolj pristnim vzdušjem, ki je zaradi visokokakovostnih razstav in razburljivih programov prerasel v priljubljeno turistično atrakcijo v regiji.

Grad Csobánc

Grad, ki se nahaja na pustem, travnatem vrhu Tapolcai kotline, je bil zgrajen v 13. stoletju in je v srednjem veku varoval prebivalce trdnjave pred Turki. Do današnjih ruševin vodi več lažjih in zahtevnejših pohodniških poti, ki jih spremlja bleščeča panorama: ob lepem vremenu se vidi od zaliva Keszthely do polotoka Tihany, vidijo se celo obrisi vseh prič gore legendarnega Balatona.

Grad Szigliget

Pravljično obzidje gradu Szigliget, ki se dviga nad severno obalo Blatnega jezera, na stožcu vulkanske gore, že več kot 750 let gleda navzdol na okoliško pokrajino: njegova gradnja se je začela v 1260-ih pod vodstvom Benediktinci iz Pannonhalma.

Med letoma 1547 in 1573 je Bálint Magyar iz Palonaia po naročilu poljske družine iz Tóta zaščitil grad pred vse pogostejšimi turškimi napadi v regiji. Slavnega morilca Turkov ni maral samo budimski paša zaradi njegovih nenehnih napadov, ampak so ga tudi balatonski plemiči redno prijavljali kralju zaradi njegove tiranije – seveda ga je ščitil njegov fevd, palatin Tamás Nádasdy.

Usoda Szigligeta je bila tako kot mnogih madžarskih gradov zapečatena na prelomu 17. stoletja: najprej je požar, ki ga je povzročil udar strele, nato pa uničenje po ukazu cesarja Lipóta I. povzročilo ogromno škodo, ki je bila delno popravljen ob prenovi leta 2013.

Citadela s svojim pustolovskim življenjem, ki ni bila nikoli okupirana s strani Turkov, pričakuje svoje obiskovalce poleti s celo vrsto barvitih kulturnih programov in neprimerljivim pogledom na peneče vode Blatnega jezera in pričevalne gore Tapolcai kotline.

Rezijev grad

Glavna znamenitost planote Keszthely so ruševine gradu Rezi iz Árpádove dobe, ki se dviga na skalnem grebenu, kjer pohodnike pričaka neprimerljiv panoramski razgled. Grad, ki je lahko dostopen iz vasi Rezi, je bil po tatarskem vpadu zgrajen na pečini 425 metrov visoke Meleg-hegy. Z gradu je čudovit razgled na gore Balatona in zanj vam ni treba preveč trpeti. Je odlična izbira za tiste, ki imajo radi lahkotne sprehode in izlete.