10+1 tradicionalna vinska tura in ogled kleti za dan Vince januarja 2023

Tretji vikend v januarju, ob godu sv. Vince, nas domači vinogradniki povabijo v najlepše vinorodne okoliše, da skupaj napovemo letošnjo letino. Da bo januar bogat z doživetji, smo za vas zbrali najbolj razburljive praznične programe ob posvetitvi trsov in obisku kleti.

Dan Vince ogled kleti v Baji Boros kleti (20.-21. januar 2023)

Vinske kleti Baji vas ob dnevu Vince vabijo na tradicionalni ogled kleti: pričakujejo vas z ogledom kleti, degustacijo vin, drsalkami in dobrotami.

Ogled vinske kleti od dnevu Vince v vinski regiji Pannonhalma (20.–22. januar 2023)

Med 20. in 22. januarjem vas v vinorodnem okolišu Pannonhalmi čakajo ponovno odprte kleti, degustacijski paketi in seveda vinorodni avtobusni prevoz.

Oglde kleti in vina na dan Vince – Várvölgy (21. januar 2023)

Že osmič bo potekala Vinska turneja Vince Pince, kjer boste poleg turneje lahko poskusili tudi okusna vina Várvölgy.

Dan Vince kod Follyja (21. januar 2023)

Na Vincencijevo vas Arboretum in vinarija Folly pričakujeta s posebno degustacijo vin. Program Folly Boros4es omogoča tudi pokušino novih vin: prvič je na pokušino na voljo Boróka rosé 22. Vina postrežemo kot vinske drsalke z olivami, pikantnimi kockami sira Vászóly in domačim kruhom iz kislega testa.

III. Odprte kleti Tagyon-hegy: Degustacija vina in pohodništvo ob dnevu Vince (21. januar 2023)

januarja 2023 vas spet čaka gora Tagyon! Kleti vas pričakujejo z običajno ljubeznijo, prijaznostjo in seveda okusnimi vini.

Od kleti do kleti Variacije na Vinceja – Dan Vince v vinski regiji Villány (21. januar 2023)

Po tradiciji preteklih let vas v vinorodnem okolišu Villány čakajo pestri programi na Vince: zjutraj pripravljajo vinsko turo, čez dan ogled vinogradov, zvečer pa večerjo.

Grand Vince Tour – Palkonya (21. januar 2023)

Vabljeni na celodnevne ekskluzivne vodene oglede kleti v niz kleti v Gastrofalu in na vinogradniški grič v Palkonya, med katerimi lahko degustirate vina 5 lokalnih kleti. V skladu s tradicijo bo ogled kleti od jutra do sončnega zahoda vodila Möszi, lastnica posestva Haraszti.

Vince danski posvečenje grozdja in vina v Tokaju (21. 1. 2023)

Čaka vas posvetitev grozdja in vina s predstavniki zgodovinskih cerkva v Tokaj-Hétszőlő Vzőlőbits. Poleg tega lahko najdete kleti, odprte ves dan na Szerelmi Pincesor.

Vsakodnevni pregled novih vin Vince in odprtje kleti na Mór (21. januar 2023)

Na dan sv. Vincencija v osrčju Móra odprejo vrata kleti Brigád, da vam pokažejo svoje novosti.

Vince dan v Mohács-Szőlőhegy (22. januar 2023)

Po slavnostni maši vas na prireditvenem trgu čaka molitev rožnega venca, nato pa brezplačen ogled kleti v vinogradu Mohács.

+ 1 Borkorcsolya – piknik Etyek 12 (21. januar 2023)

21. januarja, na prvem letošnjem pikniku Etyek, se bodo odlično podali pestro kuhano vino, čaj, punč, grog in vroča čokolada. Tudi gastronomskih presenečenj ne morete zgrešiti: ne glede na to, ali ste ljubitelji svinjske ali divjačinske obare, vas na lokacijah pričakujejo s pravim prigrizkom in vinom. Med jedjo lahko poslušate jazz v živo ali na plošči, a kul harmonika poskrbi tudi za srčno osnovno vzdušje Etyeka.