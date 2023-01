Nenavadna tura vam omogoča vpogled v zakulisje skrivnosti jamskega kopališča v Miskolctapolci

Medtem ko v jamskem kopališču Miskolctapolca potekajo letni pregledi in popravila, je dobra novica, da zainteresirani do takrat ne bodo ostali brez razburljivega programa.

Medtem ko so zdravilišča in storitve akvaterapije ustavljene, lahko tisti, ki so željni doživetij, januarja spoznajo popolnoma drugačen obraz Jamskega kopališča Miskolctapolca.

V skladu s tradicijo se 20., 21. in 22. januarja ponovno začenjajo suhohodne ture s čevlji, s katerimi lahko obiščete tudi zaprte prostore, kamor kot kopalni gost ni mogoče videti.

45-minutni ogled pod vodstvom vodnika vam bo med drugim razkril nedokončane jamske rove, vodnjak s termalno vodo jamskega kopališča, bazene brez vode, pa tudi zakulisne skrivnosti mehanska oprema, ki upravlja kopel.

Za oglede, ki se začnejo s 15 osebami, je potrebna predhodna prijava. Svojo namero o sodelovanju sporočite do 19. januarja na telefonski številki +36-70/338-4534, vsak dan med 9. in 16. uro.

Vnaprej prijavljeni obiskovalci lahko unovčijo svoje vstopnice za 1700 HUF/osebo na blagajni zdravilišča Cave na dan ogleda.