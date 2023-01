Nedaleč od Budimpešte se skriva divje romantičen rekreacijski park ob jezeru

20-30 minut vožnje iz Budimpešte, na obali mirnega jezera, le za roko stran od narave, najdete pravi raj za prosti čas. Nádas Tó Park Hotel****, ki ponuja različne možnosti za rekreacijo, je odlična celoletna destinacija tako za družine kot za pare, željne romantike.

Če začnete iz Budimpešte, morate zaviti z avtoceste 4 v smeri Vasada, da pustite mestni hrup in pridete v idilično okolico hotela Nádas Tó Park****, kjer lahko obiskovalci izbirajo med številnimi razburljivimi programi. . Kompleks, priljubljen kot restavracija, hotel in park za prosti čas, pričakuje vse željne sprostitve vse dni v tednu.

Nádas Tó Park Hotel**** sprejema družine vse leto

Na 5 ha velikem območju rekreacijskega parka Nádas najdemo hotel s 4 zvezdicami Nádas Tó Park Hotel****, katerega popolnoma novo krilo, opremljeno z dodatki, je bilo odprto leta 2022. Za popolno sprostitev poleg novih sob in apartmajev poskrbijo igrišče za balinanje in squash, fitnes in zasebni wellness.

Nádas Tó Park Hotel**** je še posebej idealna destinacija za družine z majhnimi otroki, saj poleg družinam prijaznih osnovnih storitev najmlajše čakajo tudi animacijske aktivnosti in novo igrišče, po predhodni najavi pa je na voljo tudi varstvo otrok. ureditev.

Družinska suita Superior je priljubljena med družinami

Otroci bodo zagotovo uživali v uricah, preživetih v brezplačni igralnici (za najmlajše) ali igralnici (za starejše), kjer se lahko med drugim igrajo v bazenu z žogicami, igrajo kuhinjo in tobogan.

Poleg tega na razigrane družine čakajo mize za namizni nogomet in biljard ter namizni tenis, ki se bodo tukaj zabavali od najmlajših do najstarejših.

Brezmejna sprostitev v wellnessu

Medtem ko čakamo na tople poletne mesece, se splača usmeriti v dobro opremljen wellness v hotelu Nádas Tó Park****, kjer vam več bazenov, svet savn, masaže in tečaji aquafitnessa pomagajo napolniti telo in um. Družine z otroki lahko med drugim uživajo v bazenu za veslanje in tečajih plavanja za dojenčke, sprostitve željni pa si lahko napolnijo baterije v jacuzziju, sobi za sprostitev s solno terapijo ali med siesto savnanja z eteričnimi olji.

Pustolovščine na prostem za vso družino

Ob lepem vremenu se je vredno podati na raziskovanje divjega sveta jezera, ki ga skriva trsje. Sprehod ob vodi je že sam po sebi odlična rekreacija, v toplih poletnih dneh pa si lahko privoščite nepozabne dogodivščine v rekreacijskem parku.

Jezero za družinski ribolov omogoča vožnjo s čolni, vodnimi kolesi in kanuji, gostje v hotelu pa lahko celo lovijo ribe. Na veliko veselje malih in velikih lahko posamezne igralne elemente preizkusite v pustolovskem parku, v jezerski kopeli, opremljeni z dvema toboganoma, pa lahko čofotate ali se samo sončite pod enim od senčnikov.

Nádas Tó Park Hotel**** ponuja na desetine gostom usmerjenih storitev in je zato odlična izbira za družinske počitnice, pa tudi za romantične vikend pobege, poslovne dogodke in poroke.