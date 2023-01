5+1 zanimivih znamenitosti v Pátyju in njegovi okolici za vikend pobeg

Páty, skrit stran od Budimpešte, v jugovzhodnem delu porečja Zsámbéki, skriva nešteto zanimivosti. Če želite raziskovati med vikendom, vam pokažemo, katere znamenitosti je vredno obiskati.

Jezero Orlovo gnezdo

V okolici Pátyja lahko najdemo 4 ha velik ribnik, znan kot jezero Sasfészek, ki kljub svoji velikosti velja za pomembno mokrišče. Živalski svet naravnega jezera je še posebej bogat: služi kot domovanje zaščitenim vodnim pticam, plazilcem, dvoživkam in občasno vidri. Od leta 2018 se skozi trstičje urejenega jezera vije naravoslovna pot. Počivališče ob jezeru ponuja možnost piknika, razgledna ploščad za opazovanje ptic, pomol, ki sega v jezero, pa omogoča brezskrbno sprostitev ob vodi.

Pátyi Cellar Hill

Kletni hrib v Pátyju, ki velja za pravo zanimivost, obljublja poseben, zgodovinski sprehod in zanimivosti, saj se v vrsti kleti ponaša z več kot 200 vinskimi stiskalnicami. Ne pretiravamo, če rečemo, da gre za zanimivost, saj gre za eno najbolj enotno ohranjenih nizov kleti v porečju Zsámbéki. Kleti, skrite med raznovrstnim drevjem, lipami, orehi, jeseni in akacijami, so bile zgrajene v prvi polovici 19. stoletja in vse do danes pričakujejo svoje obiskovalce pretežno urejene, tu in tam prezidane. Med potepanjem po ulicah, poimenovanih po sortah vinske trte, se lahko sprostite na klopeh in mizah.

2071 Páty, ulica Pincehegy

Tarnai počitek

Od počivališča Budakeszi Hidegvölgy lahko pridete do počivališča Tarnai na nadmorski višini 435 metrov, če hodite približno 35-40 minut. Na skalnatem vzpetini, obdanem s črnimi borovci, na jasi za počitek Tarnai, ki je tudi postanek naravoslovne poti Sisakvirág, lahko vidimo silhueto valovitih gorskih grebenov, kotline Budakeszi, Kis-Kopasz, Széchenyi- hegy in Budaörsi Koparok. Markantna dolomitna površina in črni bor ustvarjata neko sredozemsko vzdušje, a da rastlinstvo ohrani svoj habitat, je pomembno, da ne zapušča poti.

Razgledna točka Pál Csergezán

Na tromeji Páty, Nagykovácsi in Telki, na najvišji točki Budimskega gorovja, kot stražar gleda v nebo raztegnjen razgledni vrh Csergezán Pál na vrhu 559 metrov visokega Nagy-Kopasza. Do razgledne točke, ki je dobila ime po znamenitem slikarju, grafiku, naravoslovju in lovu, se zlahka pripeljete tudi s kolesom. Z dlanmi po macesnovih elementih, ki so jih dvignile človeške roke, lahko z vrha 23,5 metrov občudujemo krožno panoramo, ki se odpira pred nami. Njegovi prostorni saloni omogočajo, da tukaj biva 150 ljudi hkrati.

Naravoslovna pot Fő-kúti v borovem gozdu

V rekreacijskem gozdu, ki je priljubljena pohodniška točka v Pátyju – domačini ga imenujejo le Fenyves -, najdemo naravoslovno pot Fő-kút, ustanovljeno leta 2001. Lahko se mu približate po turistični cesti, označeni z zelenim kvadratom, ki se začne s parkirišča park gozda Fő-kúti. Naravoslovna učna pot v gozdu, ki je bil zasajen v 40. letih 20. stoletja, ne ponuja le koristnih informacij o črnem boru in borovem gozdu, temveč med drugim predstavlja tudi razpoko. Naravoslovna pot, zavarovana s pregrado, ponuja tudi možnost prijetnega piknika in obisk izvira Fő-kúti.

+1 restavracija Sugar Pea Garden

Po obilnem ogledu ni lepšega kot se ugrezniti v udobne stole in mize ter potešiti apetit z okusno hrano. Cukorborsó Kertvendéglóv, ki gosti tematske programe, vas sprejme z veliko gostoljubnostjo, družinskim vzdušjem in okusnimi jedmi. Pozimi lahko uživate v atmosferi vrta v igluju, medtem ko vam bo dušo pogrela vroča juha v slogu sladkornega graha, račje prsi z vijoličnim zeljem in popečenimi rezanci ali odlično uglašen burger iz sladkornega graha.

2071 Páty, Galagonya u. 4. | Facebook