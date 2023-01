7 nezgrešljivih krajev v Budimpešti, če želite dan začeti s ovseno kašo

Nebeški, pomenljiv in uravnotežen začetek dneva boste imeli, če boste za zajtrk izbrali kašo. Če se vam ne da kuhati doma, vas bo teh 7 mest v Budimpešti zagotovo pogostilo z odlično kašo.

Fågel by artizán

V prvi in edini kašakarji v prestolnici, Fågel by artizán, vsak dan bolj kreativne in nebeške kaše čakajo tiste, ki želijo zgodaj ali pozno zajtrkovati. Poleg nenehnih in vsakodnevnih menjav sladkarij lahko okusite tudi dobrote na slani kašasti podlagi.

1054 Budimpešta, Hold utca 3. | Facebook

herBar

Zdravstveno ozaveščena restavracija Haris köz, herBar, je tudi ena od nezgrešljivih postaj za ljubitelje kaš. Njihova cimetovo-slivova kaša je nepremagljiva z mešanim sadjem, granolo brez glutena in agavinim sirupom, njihova temna čokoladno-lešnikova kaša pa je nepremagljiva s svežim sadjem in karamelno omako.

1052 Budimpešta, Haris köz 3. | Spletna stran | Facebook

Lara Café Budimpešta

Lara Café Budapest, ki ponuja nešteto slastnih jedi za zajtrk, je vredna obiska, tudi če želite dnevu dati veličastno vzdušje. Lahko bi jih prosili za ovsene kosmiče v treh okusih, jabolčno-cimetovem, bogatem z gozdnimi sadeži in norem na čokolado, arašidovo maslo in banano.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 12. | Facebook

Če bi poleg kaše v kavarni Lara poskusili še kaj drugega:

Očarljivo zajtrkovalnico odprli v središču Budimpešte Očarljivo zajtrkovalnico odprli v središču Budimpešte

Vpeto v tkivo peštanske ulice Akácfa najdemo majhno, a toliko bolj domačo zajtrkovalnico.

Deszka Budimpešta

Seveda v celodnevni zajtrkovalni ponudbi Deszka Budapest ne sme manjkati okusno postrežena kaša, polna vseh dobrih stvari na zemlji. Ta živahna bomba okusa je popolna spremljava prenovljenih bunda kruhkov, angleških zajtrkov in avokadovih toastov, lahko pa se uporablja tudi kot samostojna jed za zajtrk.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 31. | Facebook

Arán bakery

Ne glede na to, ali se vam nenadoma zahoče kuhati kašo v Pešti ali Budimu, v pekarnah pekarne arán ne boste razočarani. Sveže pripravljeno kašo lahko aromatizirate po svojih željah, glede na preliv po želji.

1077 Budimpešta, ulica Wesselényi 23. | 1117 Budimpešta, Móricz Zsigmond körtér 16/a | Spletna stran

Stikli – Cafe Kitchen Bar

Prireditev XIII. Stiklijeva kuhinja, ki se je udomila v osrčju četrti, je poleg odličnih kav in še bolj slastnih jedi kot nalašč za zajtrk. V jedi za zajtrk brez aditivov je sveže in z vitamini bogato sadje kombinirano z medom in kakavovimi drobtinami.

1134 Budimpešta, Taksony u. 9. | Facebook

Greenhabit

Na novo odprti Greenhabit je decembra dvignil stave, saj je njegov privlačen meni za zajtrk debitiral v prvih dneh meseca. Poleg toastov, jajc in kave ne morete zgrešiti kaše, ki je pripravljena s kokosovim mlekom in prelita s slivami in cimetom.

1117 Budimpešta, Oktober huszonharmadika utca 8-10. | Facebook