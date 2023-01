Ob državni meji se skriva madžarska vasica kot iz pravljice

Čedna vasica se imenuje Jósvafő in se nahaja v okraju Borsod-Abaúj-Zemplén. V okolici je nešteto vznemirljivih znamenitosti, vključno s spomeniki in naravovarstvenimi območji.

Jósvafő se nahaja približno 65 kilometrov od Miskolca, v severnem osrednjem gorovju, na ozemlju nacionalnega parka Aggtelek, v izvirski regiji Jósva. Po štetju izpred nekaj let število prebivalcev vasi komaj presega 230 ljudi.

Vasica je pravi otok miru, obiskovalci pa pogosto poročajo o neverjetni gostoljubnosti ljudi, ki tu živijo. Ob sprehodu po glavni ulici naselja lahko naletite na prijetne in urejene hiše, od katerih so bile nekatere leta 1999 razglašene za spomenike in tako ohranjajo tradicionalno podobo naselja.

Vas je dobila ime po bližnjem izviru Jósva, ki je pravzaprav kraška voda, ki izvira iz dveh spodnjih jam jame Baradla na območju Jósvafő. Izvir velja za najbolj izdaten hladnovodni izvir pri nas.

Če smo že pri izviru, si velja ogledati bližnjo smaragdno morsko točko Jósvafő, ki leži na meji naselja. Pravljično jezero je umetno nastalo z nabrekanjem izvira Jósvafői za namene pridobivanja električne energije, zadnja leta pa si njegovo čudeže prihaja ogledat vse več pohodnikov.