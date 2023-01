5 posebnih kavarn v Budimpešti, kjer lahko preživite čas v družbi hišnih ljubljenčkov

Če bi radi naredili kosilo, piškote, popoldansko kavo ali večerjo res posebne, smo za vas pripravili izbor, kjer lahko preživite čas v družbi domačih in eksotičnih ljubljenčkov.

Zoo Café

V kavarni Zoo, ki je prava pestra v središču mesta, lahko ob skodelici kave ali piškotu spoznate mačke, morske prašičke in zajčke ter posebne in eksotične živali. Nenavadno doživetje je seveda neizpodbitno, saj kavarno naseljujejo tudi različne papige, želve, kameleoni in legvani. Pred prihodom se splača rezervirati mizo 2-3 dni prej, saj je kavarna razumljivo zelo priljubljena.

1053 Budimpešta, Fejér György utca 3. | Spletna stran | Facebook

Vasmacska KávéZoo

Nekaj metrov od glavnega trga Óbuda si lahko v živalskem vrtu Vasmacska KávéZoo za kratek trenutek odpočijejo ne le ljudje, ampak tudi hišni ljubljenčki. Poleg posebne kave vas tukaj čakajo zajčki, morski prašički, smejoči se gerbili in činčile, pa tudi kameleon Emil in nekaj navdušenih, razigranih prijateljev. Ob delavnikih vas pričakujejo s kosilom v dveh hodih z veganskimi jedmi, ob vikendih pa z brunchom ter vaše štirinožne spremljevalce, katerih prihod morate najaviti ob rezervaciji mize.

1033 Budimpešta, Laktanya utca 3. | Spletna stran | Facebook

Cat Café Budapest

5 minut hoje od Deák Ferenc tér Cat Café Budimpešta na Révay utca ima pravi mačji imperij. V kavarni živi 15 čistokrvnih in rešenih mačk, ki so skoraj kadarkoli na voljo za božanje. Če bi radi uživali v kavi, piškotih, vinu ali pa se preprosto za kratek čas sprostili ob predenju, to združite s pomirjujočo družbo ljubkih mačk.

1065 Budimpešta, Révay utca 3. | Spletna stran | Facebook

Puppychino

Novo odprta kavarna za pse v Újlipotvárosu ni vredna obiska le, če si želite spiti kavo s svojimi štirinožnimi ljubljenčki. Puppychino je psom prijazna kavarna, kjer lahko srečate enega od članov pasjega zavetišča Budaörs, ki jih lahko ne le božate, ljubite in sprehajate, ampak jih lahko tudi posvojite. Poleg tega vas seveda čakajo odlična kava, domači sendviči, pecivo in pasji priboljški za štirinožne goste.

1133 Budimpešta, Pozsonyi út 52. | Facebook

Kavarna in restavracija Jungle

Kavarna in restavracija Dzungel pričara prav tako izjemno vzdušje v središču mesta, nekoliko drugačno od dosedanjih. V 4 sobah z različnimi temami vzdušje oceana, savane, džungle in gusarskih ladij oživi v najmanjših podrobnostih. Med kosilom ali večerjo lahko uživate v eksotičnih okusih, ob kozarcu piva ali skodelici kave med lahkotnejšim druženjem, medtem ko ob vaši mizi opazujete življenje prebivalcev akvarijev in terarijev. Preden se vključite v razburjenje, poskrbite za rezervacijo mize pred prihodom!

1065 Budimpešta, Jókai u. 30. | Spletna stran | Facebook