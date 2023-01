5 poceni mest v Budimpešti z menijem za kosilo pod 2000 forintov

Dandanes je treba veliko vložiti v iskanje, če hočeš dobiti dobro kosilo za manj kot določen znesek. V našem izboru tokrat priporočamo kraje, kjer se da dobro živeti z menijem v dveh hodih za manj kot 2000 forintov.

Scruton

Vse tri lokacije Scrutona v Budimpešti, znane po kavi, iskrivih družabnih prostorih in brezplačnih programih, so vredne ogleda, če imate dober meni za kosilo. Kombinacije juh in glavnih jedi, ki vsebujejo tradicionalne in bolj posebne okuse, objavljene vsak teden in se spreminjajo vsak dan, lahko dobite v času kosila za 1990 forintov.

Kis Fecske Presszó

Izbirate lahko med dvema vrstama juhe in štirimi vrstami glavne jedi, če ste v času kosila v bližini Mikszáth Kálmán tér. Iz izbora Kis Fecske Presszó, ki se spreminja vsak teden, lahko izberete skodelico juhe in glavno jed ali glavno jed in sladico, ki jo okrona, za do 1.925 forintov.

1088 Budimpešta, Mikszáth Kálmán tér 2. | Facebook

Cooltour Bar

Ko sem se sprehajal po Széll Kálmán tér in se izogibal restavracijam v času kosila, sem našel eno, kjer si lahko privoščil meni za kosilo za 1890 forintov. Cooltour Bar na ulici Lövőház utca vsak dan ponuja okusno juho in glavno jed, ki ju lahko naročite na meniju. Ker se ponudba spreminja vsak dan, se lahko odpravite ven večkrat na teden, ne boste razočarani.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 18. | Spletna stran | Facebook

Lipták Grund Pub

Pivnica Lipták Grund na ulici Puskás Ferenc ponuja tradicionalne, domače okuse v meniju za kosilo z dvema hodima. Med jedmi ne morete zgrešiti lebenčeve juhe, zeljne enolončnice ali globoko ocvrtih svinjskih reber, zato, če ste v Kispestu v času kosila, ne zamudite priložnosti in si pri njih privoščite dobro kosilo za 1.890 forintov.

1194 Budimpešta, Puskás Ferenc utca 1-3. | Facebook

Hegyvidéki Ízlelő

Prireditev XII. Restavracija Hegyvidéki Ízlelö v okrožju je vredna dolgoročne zavezanosti, če gre za poceni in okusen meni za kosilo. Če bi vsak dan prišli v vabljivo restavracijo z dvema vrstama juh in tremi vrstami glavne jedi, bi si še vedno lahko privoščili kakovostno kosilo z vstopnico za 10 oseb za 1.790 forintov.

1126 Budimpešta, Böszörményi út 23-25. | Spletna stran | Facebook