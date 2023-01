Zimsko potepanje po Lillafüredu: 9 čudovitih znamenitosti v Bükkovi slikoviti skrinjici draguljev

Ob sotočju rek Szinva in Garadna leži Lillafüred, regija Bükk, bogata s pravljično pokrajino. Palatoszálló in jezero Hámori sta postala simbola okrožja Miskolc, poleg tega pa ima Lillafüred nešteto naravnih vrednot, naravnih poti in zanimivosti.

Učna pot Lillafüred

Naravoslovna pot Lillafüred nas vodi ob ikoničnih znamenitostih Lillafüreda, ki se začne od jame Anna in največjega madžarskega slapa, 20 metrov visokega slapa Szinva. Anina jama ob slapu je vredna občudovanja tudi od znotraj, nato pa kratko pot nadaljujemo po visečem vrtu pod gostilno Palace. Povzpeti se moramo skoraj do polovice pobočja, tako da zavijemo do niše s kipom Patrona Hungariae in križa Limpiászi. Končno se vrnemo v dolino potoka in počasi prispemo do konca učne poti Libegő v Lillafüredu. Tej poti lahko sledimo rdeči in zeleni ter nato rumeno rdeči vodoravni črti, na postajah pa spoznamo zgodovino znamenitosti in naravnih vrednot okoliša.

Kisikova sprehajalna pot

Greh bi bil zamuditi ogromno, a hkrati očesu prijetno doživetje, ki ga ponuja Libegő v Lillafüredu. Toda samo zaradi tega se splača plačati za izlet, saj je z žičnico najlažje priti do izhodišča sprehajalne poti Oxigén, Jávorhegy. Tu se pri majhni gozdni kavarni začne naša 4,3-kilometrska krožna tura, na kateri lahko izvemo čim več o bogatem naravnem bogastvu, živalstvu in rastlinstvu Bükka. Poleg tega lahko med ekskurzijo ne samo razširimo svoje znanje, temveč shranimo zasanjane spomine. Globoko v gozdu najdemo izvire Szent István in Hajnalka, ob pogledu na Fehérkőlápo pa nas očara osupljiva panorama doline Szinva in nasprotnih pobočij.

Sedem milj pravljične ceste

Od septembra lahko Lillafüred raziskujete na pravljični naravni poti, Seven Mile Fairy Tale Trail, ki se potepa po sprehajališčih Mária in Erzsébet. Našo 2,5 kilometra dolgo turo spremljajo zgodbe, ki se skrivajo v ljubkih lesenih hišicah, z njimi povezana vprašanja za začetek pogovora in igrive naloge. Ekskurzija, ki obljublja tako dogodivščine kot zabavne in resne trenutke, se začne v Bistroju Medvetalp, kjer lahko povprašate po skrivnem zemljevidu in ključu, ki odklene vse. Nato lahko uživamo v lepotah Lillafüreda skozi 7 postankov, na naši poti pa se dotaknemo križa Limpiázi in spominske hiše Hermana Ottója.

Štefana jama

V jami Szent István, ki skriva posebne oblike raztapljanja in impresivne kapniške tvorbe, je morda pozimi še topleje kot zunaj, saj je temperatura v jami vse leto 10°C. 170 metrov dolge votline, zapolnjene s kraševim srednjetriasnim apnencem, lahko raziskujete na polurnem vodenem ogledu po urejeni, osvetljeni poti. Ob sprehodu skozi jamo se včasih med junaki počutimo v pravljični deželi, drugje pa nas kapniške tvorbe popeljejo do Matijeve cerkve v Budimpešti. Kapnike najrazličnejših oblik, ki burijo našo domišljijo, si lahko ogledate med vodenimi ogledi, ki se začnejo ob vsaki uri, vse dni v tednu.

Razgledna točka Zsófia

Prvotni razgledni stolp, poimenovan po grofiji Zsófii Teleki, ženi barona Béle Vaya, gospoda Borsoda, je kot okras stal v Lillafüredu že leta 1900 ob gostilni Palace. Tako so bili daljnogledi inženirja Sándorja Szűcsa iz Miskolca že v 20. stol. v prvi polovici 20. stoletja se je ukradla v srca pohodnikov in preživela celo preizkušnje svetovnih vojn. Toda v petdesetih letih prejšnjega stoletja so med gradnjo centra zračne obrambe Szikla v Lillafüredu namesto njega postavili anteno, zaradi česar so porušili razgledno ploščad. Tako smo morali počakati do leta 2022, da smo spet – ali za mnoge od nas prvič – videli zaklade dolin Szinva in Garadna s pristne replike nekdanjega razgledišča Zsófia.

Molnárjeva skala

Ena izmed fascinantnih postojank naravoslovne poti Szinva, posejane z legendami, je skala Molnár, od koder se odpira čudovit razgled na dolino Szinva, kjer sta med svetovnima vojnama mlela dva vodna mlina. Zato morda ni naključje, da vse legende, vezane na križ, ki stoji na vrhu skale, pripovedujejo o ljubezni mlinarjev in mlinaric. Po prvi pripovedki iz leta 1846 naj bi se prevarani stari mlinar vrgel s pečine. Obstajajo pa tudi ljudske zgodbe o mladem mlinarju, ki mu mlinarjeva žena ni povrnila ljubezni in je zaradi tega izbral smrt. Toda po najpogosteje omenjeni zgodbi je križ spomin na revnega mlinarja in bogato mlinarico, ki sta skočila s pečine v dolino, ker se njuna ljubezen ni mogla razviti.

Jama Szeleta

Ena od postaj naravoslovne poti Szinva je tudi jama Szeleta, ki je eno najpomembnejših prazgodovinskih najdišč v Evropi in tudi najbogatejše arheološko najdišče v gorah. Leta 1906 je Ottokár Kadic tu odkril sulične konice v obliki lovorovih listov, najdbe ljudi, ki so tu živeli pred 130.000 do 20.000 leti, kar je prvič dokazalo prisotnost pračloveka na Madžarskem. V 10 obsežnih raziskavah, ki so trajale do leta 1947, so bili odkriti ostanki živali, ki so živele v ledeni dobi, kot so kosti jamskih levov in volnatih nosorogov, ter zbirke, ki dokazujejo prisotnost kulture Bábonyi-Szeleta, so bili odkopani. V monumentalno dvorano jame lahko vstopite s pomočjo svetilke, ko izstopite iz nje, pa se vam z roba pečine nad odprtino odpre bleščeč pogled na Lillafüred.

Državna gozdna železnica Lillafüred

Tudi pozimi nam ni treba zamuditi hrupnih vlakov, ki nas popeljejo skozi najbolj spektakularne točke Lillafüreda, skozi gozdove in tunele. Če imamo vseh 10 prstov zmrznjenih v škornjih, se splača obiskati eno od njihovih postojank, saj jih lahko hitro odtalimo v njihovih razgretih, zaprtih avtomobilih. Gozdna železnica iz Miskolca prihaja iz urbanega okolja v dolini Szinva in Garadna, kjer se najprej vije ob obali jezera Hámori, nato nas pripelje do starodavne topilnice Újmassai, gojišča postrvi, in končno konča svojo pot v Garadná.

Gostišče za postrvi

György Hoitsy in njegova žena Ágnes Rieger že od leta 1982 upravljata ribogojnico postrvi v Lillafüredu, kjer sta leta 1991 odprla sezonsko mladico gozdnih rib. Nacionalno znani ribji žar je zdaj prerasel in zahvaljujoč temu se je rodil Vendéglő a Pistrángos. V ribji restavraciji, ki je odprta vse leto, lahko poleg klasične ocvrte postrvi najdete tudi jedi iz krapa, jegulje in soma, včasih odete v povsem novo preobleko. Jedi, ki prijetnejo na pogled in razvajajo naše brbončice, so pripravljene ročno, za okuse pa skrbijo rastline iz začimbnega vrta restavracije.

