Majhna madžarska vasica skriva kletno vasico pravljičnih tiskarnic

Več kot 300 novinarskih hiš, zgrajenih na Pincehegyju v vasi Györköny, veljajo za biser okraja Tolna in so nanizane ena poleg druge ter ponujajo poseben prizor.

Tiskovne hiše v hribovitem naselju s približno 1000 prebivalci so bile zgrajene v enotnem slogu v 19. in 20. stoletju, od leta 1985 pa so pod lokalnim varstvom.

Takrat so bile hiše zgrajene neposredno druga ob drugi, zaradi česar so se med njihovimi prebivalci razvili tesni človeški odnosi, ki imajo še danes dolgo tradicijo.

Stena kleti obsega skupno površino 11 hektarjev, lesna zemlja pa je tako idealna za kleti, da so do danes ohranili svojo prejšnjo, brez obokano zasnovo.

Tiskovne hiše je vredno obiskati v vseh letnih časih, od pomladi do jeseni pa orehi, ki obkrožajo hiše, dodajo čar vasici.

Pincehegy postaja vse bolj priljubljen med pohodniki in ljubitelji vina, to pa so prepoznali tudi lokalni kmetje, zato vse več ljudi čisti svoje stiskalnice in okolico.

Poleg tega večjo pozornost namenjajo kakovosti lokalno pridelanih vin, zaradi česar se v kleteh predela vse več grozdja, iz katerega nato organizirajo degustacije vin za obiskovalce.