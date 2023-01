8 manj znanih razglednih točk po Budimpešti, če se želite izogniti gneči

Na vsaki cesti v naši državi vas čaka nešteto razglednih točk z osupljivimi panoramami, nekatere pa so tako priljubljene, da je skoraj nemogoče priti na vrh. Pred tem smo zbrali manj znane razgledne točke po Budimpešti, ki jih je vredno obiskati.

Razgledišče Fellner Jakab, Tata

Z vrha 40 metrov visokega razgledišča Fellner Jakab, zgrajenega na hribu Kálvária, lahko uživate v slikovitem razgledu na mesto Tata. Razgledišče, imenovano po hišnem arhitektu družine Esterházy, ima presenetljivo preteklost: tu je prvotno delovala destilarna piva Turul. Za izdelavo majhnega izstrelka je bila potrebna visoka zgradba, saj so staljeni svinec spustili z vrha stolpa v posode, napolnjene z vodo. Do leta 1960 je bila proizvodnja ustavljena, zato je prvotna funkcija stolpa prenehala, zaradi svoje višine pa danes deluje kot razgledna ploščad, ki jo je mogoče obiskati. Ob vzponu po 175 stopnicah se odpre osupljiva panorama gorovja Gerecse.

Razgledna točka Károly Kós, Zebegény

Zebegény, ki velja za enega od biserov Donavskega zavoja, se ponaša tudi s čudovitim panoramskim razgledom, ki je odprt vse leto. Razgledna točka Károly Kós na pohodnike čaka že od leta 2015, ime pa je dobila po transilvanskem arhitektu in pisatelju Károlyju Kósu. Stolp je zgrajen iz rdečega bora, njegov spodnji del pa je oblikovan kot Székelyjeva vrata. Ko se vzpenjamo po njenih stopnicah, se nam razkrijejo lične hišice Zebegény, lahko pa občudujemo tudi gorske verige Pilis.

Razgledna točka Prónay, Alsópetény

Cesta vodi skozi položne, gozdnate hribe do 26-metrskega razgledišča Prónay, zgrajenega na hribu Romhányi, na vrhu Kecske-kő. Do razglednega stolpa, predanega leta 2017, lahko pridete po kratkem ovinku s poti Kéktúra. Tudi 128 stopnic, ki vodijo do najvišje točke, vas ne bi smelo odvrniti, saj se lahko udobno povzpnete na dvignjeno ploščad z nivoji za počitek in s ptičje perspektive opazujete pokrajino, ki jo začrtajo črte okoliških vasi.

Razgledna točka Szent László, Mogyoród

Razgledišče Szent László, zgrajeno na vrhu hriba Somlyó, je bilo prenovljeno lani, tako da lahko najlepše gore pri nas, Budimsko gorovje, Pilis, Börzsöny in celo nekatere dele Mátre, vidite iz popolnoma nove perspektive. Razgledna ploščad v Mogyoródu, ki jo je zasnoval Imre Makovecz, je bila zgrajena na pobudo Združenja žensk Mogyoród. Stavba je tudi kapela, katere vhod se odpira iz podnožja stolpa. Dvainpolmetrski lesen kip sv. Lászla je bil postavljen v kapelo, prekrito z zemljo.

Razgledišče Sashalom

Marsikdo si ne bi mislil tako, a XVI. revirju, na Sashalmu pa je tudi razgledna točka, ki ima, čeprav ni zgrajena na visokem terenu, z vrha še vedno lep razgled. Razgledni stolp, zgrajen v objemu družinskih hiš, najdete na meji okrožja, po vzponu po 100 stopnicah stolpa pa se v daljavi takoj vidijo Budimske gore, Pilis in hribi Gödöllő. Na razgledišču so tudi kavarna s teraso, igrišče in spominski park.

Razgledna točka Pál Csergezán, Páty

Na tromeji Páty, Nagykovácsi in Telki, na najvišji točki Budimskega gorovja, najdete razgledišče, poimenovano po Pálu Csergezanu (znanem grafiku, slikarju narave in lova), do katerega se lahko pripeljete tudi s kolesom, če vremenske razmere so prave. Po 100 stopnicah razglednega stolpa, zgrajenega iz macesnovih elementov, lahko občudujemo dih jemajočo krožno panoramo, ki se razprostira pred našimi očmi z višine 23,5 metrov.

Ranzinger Vince Razgledna točka, Tatabánya

Razgledišče Ranzinger Vince, zgrajeno na vrhu Ccúcs-hegy in odprto za javnost vse leto, je od spomenika Turul v Tatabányi oddaljeno 15–20 minut hoje. Objekt se je prvotno imenoval Rudarsko razgledišče, saj so ga nekaj časa uporabljali kot rudarsko dvigalo. 30 metrov visoka razgledna ploščad je bila zgrajena leta 1980 in je bila narejena v spomin na žrtve rudarske nesreče leta 1978. Struktura stavbe je bila prenovljena leta 2008, ko je dobila novo ime po rudarskem inženirju Vinceu Ranzingerju. Če želite z vrha stolpa občudovati čudovito panoramo bližnjih mest (Tata, Oroszlány, Vértesszőlős, Környe), se morate povzpeti po skupno 156 stopnicah.

Razgledna točka Boldog Özséb, križ Pilisszentkereszt

Razgledišče Boldog Özséb je bilo zgrajeno na vrhu 756 metrov visokega Pilisa, ki je nastal s predelavo geodetskega stolpa in se s svojimi 17 metri višine nahaja na najvišji točki čezdonavskega osrednjega gorovja. Odprta terasa razgledišča, ki je prosto dostopna skozi vse leto, ponuja pohodnikom čudovito 360-stopinjsko panoramo, tako da lahko med drugim vidijo celotno gorovje Dunazug. Razgledni stolp, predan leta 2014, je dobil ime po ustanovitelju pavlinskega reda Boldogu Özsébu, ki je živel kot puščavnik na tem območju.