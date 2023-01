5 družinam prijaznih pohodniških točk na Madžarskem, ki jih zlahka obiščete z otroki

V milih zimskih dneh marsikdo pomisli, da bi konec tedna preživel na družinskem izletu. V ta namen vam bomo sedaj pokazali nekaj lokacij po državi, ki so prijetna destinacija tudi za otroke.

Učna pot Gyada, Vác

Največji madžarski viseči most se skriva v naravni poti Gyada, ki se nahaja 40 kilometrov od Budimpešte, med Börzsönyjem in Naszályjem, kar obljublja vznemirljivo doživetje za vso družino. Hoja po šestkilometrski naravoslovni poti na travniku Gyada je zanimiva sama po sebi, a zaradi informativnih tabel, postavljenih na 13 postajah, lahko izveste veliko tudi o živalstvu in rastlinstvu tega območja. Poleg tega sodobno igrišče, razgledna ploščad, mini železnica in interaktivna razstava, ustvarjena v pohodniškem centru Katalinpusztai na izhodišču, prav tako prispevajo k prijetnemu dnevu za vso družino.

Medvedji dom v Veresegyházi

Edini medvedji dom v srednji Evropi je nastal v poznih devetdesetih letih z namenom, da služi kot varen dom medvedom, ki so bili do takrat slabo oskrbovani. Od takrat se osebje Doma medvedov Veresegyházi neumorno trudi zagotoviti najboljše možne razmere tukaj živečim živalim, zato so zanje ustvarjene tudi jame, jezera in ogromno gozdno območje. Z leti so medvedji park dopolnili z drugimi živalmi: na tem območju živijo tudi volkovi, rakuni in severni jeleni. Igrišče, miniaturna železnica in krmljenje živali poskrbijo za neskončno zabavo obiskovalcev, med slednjim lahko vedno lačne medvede nahranite z leseno žlico in sadjem.

2112 Veresegyház, Patak utca 39. |Spletna stran

Drugi igralni parki in živalski vrtovi na Madžarskem, kjer se lahko zabava vsa družina:

17 parkov in živalskih vrtov, ki prebudijo otroka v nas 17 parkov in živalskih vrtov, ki prebudijo otroka v nas

V šopek smo zbrali nešteto divjadi, živalskih vrtov in rezervatov, ki vas čakajo z nepozabnimi doživetji in razburljivimi programi.

Labirint Ópusztaszer Zvezdna sled

Labirint dvometrskih zidov iz žive meje, ki se nahaja poleg Nacionalnega zgodovinskega spominskega parka Ópusztaszer, je tretji največji na svetu in ga je mogoče videti celo s satelitov. Poleg tega labirint ni le pot, sestavljena iz gladkih živih mej, saj prikazuje enega od legendarnih simbolov Madžarov, Čudežnega jelena. Vijugasta cesta vodi staro in mlado po skupaj 3,5 kilometrih, kar lahko traja največ eno uro. Cesta vodi do cilja skozi 13 razcepov, vmes pa moramo dobro odgovoriti na nekaj tematskih in kočljivih vprašanj. Kot dodatek so otroci poleg labirinta deležni ljudskih in logičnih iger ter edinstvenega igrišča Három Elem, kjer lahko izkusijo veselje do igre na kopnem, vodi in zraku.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1. | Spletna stran

Učna pot Čudežne jagode, Siklós

Naravoslovna pot v divjem središču gorovja Villányi je dobila ime po zimzelenem grmu, bodeči čudežni jagodi, leta 2003 pa je bilo njeno območje znatno razširjeno z objekti ekoturizma. Takrat so med drugim na njegovem ozemlju zgradili razgledišče Tenkes, gozdno počivališče Bisse in kočo, imenovano po Ivánu Pyberju. Pred dvema letoma so pot preoblikovali v krožno turo, ki nas skozi 11 postaj popelje skozi značilne pokrajine submediteranske gore Tenkes. Tura ponuja nešteto zanimivosti za mlade in starejše.

Gozdna pravljična pot parka Kiscell, Budimpešta

III. okrožju se skriva 700 metrov dolg gozdni park, ki obdaja grad Kiscelli, ki nudi dostojno rekreacijo za vso družino. Na približno 40-minutnem ogledu lahko otroci na igriv način spoznajo, kaj lahko storijo za omilitev škode, ki jo povzročajo podnebne spremembe, in se lahko gibljejo na svežem zraku. Pri poučnih ugankah vam bodo pomagali Mimó, Csipek, kuža Ficak, podgana Pemzli in pred kratkim prišleki, otroci pa bodo to vznemirljivo izkušnjo ohranili še dolgo.