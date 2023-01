5 odličnih razstav v Budimpešti za sive zimske dni

Ne veste, kaj početi na dolgočasen januarski dan? Razburljiva razstava je vedno odličen zimski program! Danes lahko izbiramo med toliko različnimi razstavami, da bo zagotovo vsak našel nekaj po svojem okusu. Tukaj so naše najljubše razstave v januarju!

Vojne je konec! Če želite – poklon Yoko Ono (Madžarski narodni muzej)

Nenavadna razstava, ki prikazuje željo po miru in dela, povezana s tematiko miru, je bila motivirana z ukrajinsko vojno, ki poteka v soseščini, muzej pa bo dobiček od prodaje vstopnic za razstavo namenil za podporo žrtvam ukrajinske vojne v Zakarpatju. Po izvirni zamisli Yoko Ono je to interaktivna razstava, več del oživi s sodelovanjem in aktivnostjo občinstva. Primer je begunska ladja. delo, ki je bilo prvotno obdano s čisto belimi stenami, zdaj pa je prostor zapolnjen z risbami obiskovalcev.

november 2022 – 18. februar 2023 | Spletna stran

Igra ni igra (Galerija Deák17)

Digitalni svet, ki prežema vsakodnevno realnost, dopolnjuje in preoblikuje kognitivne sposobnosti ljudi. Oblikovanje z igrami, teorija iger, simulacije in realnočasovno modeliranje dogodkov s pripadajočimi povratnimi informacijami so postali neločljivi od človeškega razmišljanja. Igre, modelov in pripovedi, doživetih v svetu, ni več mogoče ločiti, igra ni igra.

januar – 25. februar 2023 | Spletna stran

JODI: ctrl-preslednica 0,1

Zsófia Keresztes: Po sanjah si upam kljubovati škodi (Muzej Ludwig)

Muzej Ludwig je na 59. beneškem bienalu likovnih umetnosti v madžarskem paviljonu predstavil razstavo Zsófie Keresztes After Dreams: Dare to Defy the Damages. Ustvarjalčeve “mozaične skulpture, amorfni fragmenti teles, njegov ambivalenten odnos med preteklostjo in sedanjostjo ter njegova instalacija, ki prikazuje postaje iskanja identitete, so posredovali negotovost in občutenje življenja našega časa. Njegova dela, globoko zakoreninjena v preteklosti, a hkrati zelo aktualna, so znala nagovoriti širok spekter občinstva” – je zaključila Julia Fabényi, direktorica muzeja. Razstavo, ki je domov prišla iz Benetk, si lahko od 16. decembra ogledate v muzeju Ludwig.

december 2022 – 26. februar 2023 | Spletna stran

Od joka do smeha (Galerija Trafó)

V galeriji Trafó so odprli novo razstavo. Crying Till You Laugh predstavlja dela umetnikov, ki uporabljajo humor kot zastavo pri spopadanju z življenjskimi težavami. Humor umetnika uporabljata ne le kot nekakšen mehanizem obvladovanja, ampak tudi kot sredstvo za vzpostavljanje stika z recipientom. Igrivo nas zvabijo v miselni prostor, kjer so naše vsakdanje znane reference postavljene v narekovaje, zakrite, izpostavljene ali naravnost nadrealistične. S pomočjo humorja vedno znova zavajajo naše dojemanje, dokler se nenadoma ne zalotimo, da stvari proučujemo s povsem novega zornega kota, postanemo odprti za nove možnosti. Ogled razstave je brezplačen.

december 2022 – 12. februar 2023 | Spletna stran

Svetovi telesa (Etele Plaza)

V Budimpešto je prispela ena najbolj obiskanih razstav na svetu! Na 1.200 kvadratnih metrih velikem razstavnem prostoru Etele Plaza so s postopkom plastinacije ohranjena prava človeška telesa, ki obiskovalcem razkrivajo kompleksen svet človeškega telesa. Postopek je izumil profesor Günther von Hagens v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, samo razstavo pa je ustvaril, da bi razširil naše znanje o anatomiji, hkrati pa nas opozoril na pomen zdravega načina življenja.

16. november 2022 – 16. februar 2023 | Spletna stran