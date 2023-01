7 odličnih jušnih lokalov v Budimpešti, kjer vas pogrejejo nebeške juhe

Počasi, a vztrajno se obračamo v hladnejše mesece, ko je lahko pravočasno pripravljena obilna juha, ki ogreje telo in dušo, res dobra.

Rose

Róza na Jókai utca je osvežujoč barvni pridih mestnemu vrvežu, kjer lahko uživate ne le v hrustljavih, sveže pečenih pecivih in sendvičih, ampak tudi v krepkih kremnih juhah. Poleg jušnega menija, ki se spreminja iz dneva v dan, so na voljo tudi zdrave, okusne solate in enojedi. Vse kar moramo storiti je, da se odločimo, ali bomo žlice namakali v vročo juho lokalno ali na poti.

1066 Budimpešta, ulica Jókai 22.

Azta testeninska juha in bar s testeninami

V prejšnjem članku smo že obdelali XVI. 7 zakladov okrožja, ki jih je treba odkriti, ki jih zdaj dodajamo v nebesa testenin Azta Pasta. Poleg ljubiteljev domačih testenin so v prijetnem baru dobrodošli tudi ljubitelji dušenih juh, kjer vam bodo specialitete, kot so kutinova kremna juha s kozjim sirom, kremna juha iz škrlatnega zelja z drobljenci ali jesenska jabolčna juha, postrežena s cimetovimi palačinkami.

1161 Budimpešta, Rákosi út 83.

Vietnámigulyás.hu HK

Ni pravljice, ena najbolj posebnih stvari v Budimu je restavracija Frankel Leó Krisztiána Huszárja, Vietnámigulyás. Ni pa dovolj, da restavracijo, ki občasno postreže z gastronomskimi zanimivostmi, obiščete le enkrat in okusite novosti. Z nastopom hladnega vremena je skoraj obvezno znova in znova poskusiti večno klasiko kraja, dušo ogrejočo juho, rojeno iz ljubezni do pho in golaža, ki je postala blagovna znamka Vietnama Gulyás.

1021 Budimpešta, Frankel Leó út 10.

Nemsuti – Veganska kuhinja

V zelenjavnem baru v Jászai Mari tér ste vedno dobrodošli na skodelici vroče kremne juhe, pa naj gre za svilnato pesino kremno juho, pesino juho s kokosovim mlekom ali brokolijevo kremno juho, noro pripravljeno s slanimi lešniki. Vegi bara se seveda ni treba ustrašiti nobenega ljubitelja mesa, skoraj prepričani smo, da se bo tudi njim po žlici tople juhe narisal prijeten nasmešek.

1137 Budimpešta, Jászai Mari tér 4/b

Otvoritev po zimskih počitnicah januarja 2023!

Zadnjih 11 let ni prizaneslo najljubši trgovini z juhami Vámház körút, LEVES., vendar njeno vzdržljivost ne moremo pokazati bolje kot tako, da jih tudi tokrat z vsem srcem priporočamo, če želite krepko vročo juho, ki se ogreje za roke. Izbirate lahko med štirimi vrstami juh, bogatih s sezonskimi sestavinami, ki se spreminjajo iz tedna v teden, in štirimi vrstami sendvičev poleg obveznega vanilijevega mlečnega riža.

1053 Budimpešta, Vámház körút 14.

Bar s kozicami

Otvoritev po zimskih počitnicah januarja 2023!

XVIII obljublja nenavadno gastronomsko doživetje. District Shrimpy Food Bar, kjer ne samo, da ponujajo jedi s pokrovačami, ki veljajo za eksotiko, ampak tudi na profesionalni ravni, a tudi po dostopni ceni. Vseh njihovih šest vrst juh je osupljivo bogatih, od juhe iz školjk in kozic do juhe iz morskih rib.

1181 Budimpešta, Üllői út 507.

Cesarske drobtine

Otvoritev po zimskih počitnicah januarja 2023!

Morda so nas do zdaj v Császármorzso na Bercsényi utca zvabili predvsem zaradi nebeških sladkarij, a dobro je vedeti, da njihova izbira juh ni zadnja. To še posebej velja zdaj, na začetku hladnejšega vremena, saj nam vsak dan pripravijo dve vrsti juhe za speljane sendviče, pite in fantastične cezarjeve drobtine.

1111 Budimpešta, Bercsényi utca 8.