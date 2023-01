V središču Budimpešte so odprli očarljivo zajtrkovalnico

V osrčju centra Pešte, vpetega v tkivo ulice Akácfa utca, najdemo majhno, a toliko bolj domačo zajtrkovalnico Lara Café. Družinsko podjetje, ki ponuja okusne jedi za zajtrk in značilno etiopsko kavo, se je v nekaj mesecih prikradlo v srca tamkajšnjih ljudi.

Pravi projekt ljubezni

Laura Czeglédi, ki so se ji z odprtjem Lara Café uresničile otroške sanje, je to poletje odprla svojo prvo restavracijo, le streljaj od Erzsébet körút. Laura je odraščala v vasi s 1500 prebivalci v okrožju Komárom-Esztergom, kjer se je že kot deklica začela ukvarjati s kuhinjo, da bi kot edina prebivalka mesta pričarala okusne jedi in pecivo za svojega očeta in dva brata. hiša.

Po začetnih neuspehih ga je prevzela ustvarjalna želja in našel je nov način ustvarjalnega izražanja v peki in kuhanju. Ta strast, ki jo je našel doma, in njena brezmejna gostoljubnost sta ga navdihnili, da je že kot najstnik ustanovil svoje podjetje.

Toplina doma v ulici Akácfa

Zato ne preseneča, da goste ob vstopu v kavarno Lara na ulici Akácfa pričaka toplina doma, ki je v močnem kontrastu s sivino mestnega središča. Za to udobje je poleg prijazne postrežbe zaslužna predvsem čista, očarljiva notranjost kavarne, o kateri je v celoti sanjala Laura.

Tople barve, lesene površine in senčniki iz ratana ustvarjajo prijetno okolje v ozkem, dobro izkoriščenem prostoru, ki ga oživljajo zelene rastline in zvoki odprte kuhinje. Zelo priljubljena je tudi zelena stena, ki kliče po fotografiji, pa tudi sezonska dekoracija, kamor pozimi sodi spektakularen kamin.

Brezhibni mestni zajtrki v središču Budimpešte

Za pultom, ki se razteza ob sprednji strani velikih oken, ali za eno od majhnih okroglih mizic si lahko ogledamo ponudbo zajtrkov, ki zadovolji vse potrebe, v katero je Laura uspela vnesti malo osebnosti, saj lahko praktično izbira med njenimi najljubšimi jedmi. Na jedilniku najdete vse, kar potrebujete za mestni zajtrk, od sveže stisnjenih sadnih sokov, preko dobro zapakiranih sendvičev in jajčnih jedi za zajtrk, do sladkih dobrot.

Vse jedi so pripravljene s posebno skrbnostjo in iz kakovostnih sestavin lokalno, v razstavni kuhinji. Vendar pa iz široke, a pregledne ponudbe nedvomno izstopa kralj all-you-can-eat malic Eggs Benedict. Popečeni angleški mafini prihajajo na posteljici iz zelenjave, obloženi s kanadsko šunko, popolno poširanimi jajci in božansko kremno holandsko omako – tako kot piše v knjigi.

Nekaj vrstic si zasluži tudi sladki francoski dvojnik madžarskega listnatega testa, francoski toast Lara Café, bogato posut s cimetom in sladkorjem v prahu, saj je priljubljena jed za zajtrk ravno tako sladka, da obe kandirani rezini brez razmišljanja izgineta s krožnika skupaj z sveže sadje postrežemo zraven.

Seveda brezhibne jedi za zajtrk postrežejo z doma praženo, izbrano etiopsko kavo, a dan lahko začnete celo z mimozo v kavarni Lara. Če si želite pravo vitaminsko bombo na prelomu jeseni in zime, lahko izbirate med sveže stisnjenimi sadnimi sokovi ali nekoliko slajšimi in bolj kremastimi smutiji.

Nov gastronomski vrhunec Pešte

Kavarna Lara s svojo razkošno hrano in elegantno notranjostjo nedvomno tekmuje z drugimi akterji v pisani gastronomski paleti živahnega mestnega jedra Pešte. Kot je omenila Laura, se v bližnji prihodnosti načrtuje odprtje delavnice za mletje kave in piškotkov ter še ene enote v Budimpešti. Vsekakor pa nestrpno pričakujemo nadaljevanje.

Kavarna Lara

1072 Budimpešta, Akácfa utca 12.