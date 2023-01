5 posebnih lokacij v Budimpešti, če načrtujete nepozabno božično srečanje

Če želite vzdušje družbenih božičnih večerij, velikih srečanj ob koncu leta in manjših praznovanj narediti zares nepozabno, vam bomo pokazali pet budimpeštanskih restavracij, kjer ne boste razočarani.

Her Majesty the Rabbit

Nedaleč stran od vrveža dvorišča Gozsdu svoje goste pričakuje Her Majesty the Rabbit, ki na eni lokaciji skriva tri različne skrivne lokale, kot prizorišče dogodkov s personalizirano ponudbo. Ne glede na to, ali si prisvojite lokacijo mesta s precejšnjo izbiro destilatov skupaj ali ločeno, zagotovo ne boste razočarani nad odlično postrežbo.

Njihov eklektičen bar in edinstven družabni prostor, Rabbit, lahko sprejme 30-50 ljudi, kjer se večinoma osredotočajo na koktajle in žgane pijače, izbirate pa lahko tudi med veliko zbirko šampanjca in vina. Room Negro, za 9-30 oseb, je ekskluziven bar za družinsko zabavo. Zofe Chesterfield, barski stoli iz krokodilje kože, lestenci in skrivni vhod le popestrijo vzdušje na lokaciji, ki spominja na ilegalne lokale, ki so delovali v času ameriške prohibicije alkohola. Nenazadnje za ekskluzivne degustacije vin in žganih pijač priporočajo njihovo pred zunanjim svetom zaprto kupolasto sobo Kóstolószalon, ki je hvaležen dom zasebnih dogodkov za 9-13 oseb. Povprašate lahko na kontaktnih podatkih, navedenih na spletni strani.

1072 Budimpešta, Holló utca 2.

Normafa477

Nad mestom, na vrhu Normafe, na 477 metrih, čaka najnovejše zbirališče na vrhu hriba Normafa477. Soba za goste v nordijskem slogu – zvesta Normafi – s svojo boemsko preprostostjo spominja na svet gora in zimskih športov. Poleg tega sodobna, čista zgradba daje nenavadno vzdušje parkovnemu okolju, ki predstavlja njen dom. Stavba, ki služi kot čaroben kraj za srečanja s prijatelji, družinska srečanja in praznične zdravice, lahko sprejme skupine do 70 ljudi. Povpraševanje lahko opravite na e-naslovu info@normafasihaz.hu.

1121 Budimpešta, Eötvös út 50.

Pompás Budapest

Skorajda ni bolj veličastnega kraja za nepozabno druženje ob koncu leta kot je Pompás Budapest, ki obljublja gastronomsko doživetje od jutra do večera. Hrana, ki navdušuje brbončice, prvovrstni burgerji in kul quesadille so slavne zvezde ne le za družinska kosila, malice, rojstne dneve, ampak tudi za večja praznovanja. Eklektična, a elegantna notranjost, žlahtni vinski destilati in vrhunske pijače bodo osvojili vsa srca. Rezervirate lahko vnaprej na telefonski številki +36 70/431-9442 ali s sporočilom preko Facebook Messengerja Pompás.

1096 Budimpešta, Thaly Kálmán utca 52.

Sophisto Champagne Bar

Kje drugje bi se splačalo nazdraviti kozarcem šampanjca in proslaviti preteklo leto kot v Champagne Baru Sophisto, ki velja za svežo točko v središču mesta. V ekskluzivnem šampanjskem baru ob baziliki sv. Ištvana zagotovo ne boste ostali žejni: izbor več kot štiridesetih mehurčkov, prijetnih šampanjskih specialitet in slastnih jedi vznemirljivega, personaliziranega menija vas bo očarala. ne samo ljubitelji šampanjca. Več informacij in ponudbo lahko zahtevate po elektronski pošti na info@sophisto.hu ali po telefonu na +36 20/414-6666.

1051 Budimpešta, Szent István tér 2.

Meat Again Grill & Wine

Če iščete popolno prizorišče dogodkov v središču Budima, ne iščite več, saj je Meat Again Grill & Wine najboljša izbira v vseh pogledih. Restavracija, ki brez težav uresničuje edinstvene ideje, lahko poskrbi za popolno doživetje za skupino do 110 ljudi. Okusno urejeno notranjost spremljajo nacionalne jedi, meso na oglju, jedi 100% brez glutena in laktoze, kakovostna sredstva za odžejanje in po želji teambuilding vinska voda. Za ponudbo lahko zahtevate s klikom tukaj, več informacij pa najdete na tej strani.

1114 Budimpešta, Vásárhelyi Pál utca 2.