4 posebna mesta v Budimpešti, kjer lahko spijete kavo, obkroženi s cvetjem

Čeprav trenutno živimo v tistih letnih časih, ko je kavo namesto med naravo, vrtovi in terasami bolje piti med štirimi stenami, se nam zaradi posebnih kavarn ni treba odpovedati izkušnji pitja kave z rožicami.

Arioso Budapest Café & Brunch

Minilo je 20 let, odkar je Arioso leta 2002 v Budimpešti odprl svojo prvo trgovino, ki že od prvega dne velja za vrhunski cvetlični aranžma v prestolnici. Ni trajalo dolgo, da sta prvi cvetličarni sledili še dve, leta 2016 pa je znamka dodala še enega člana, Arioso Budapest Café & Brunch. Poleg čudovitega cvetja in dekoracije obiskovalce poleg jedi za zajtrk, osvežilnih napitkov in nebeških sladic pričakajo z odlično kavo.

1075 Budimpešta, Király utca 9.

Flowerpower

Ko se sprehodimo po ulici János Kiss, skriti v kleti zasebnega stanovanja, lahko najdemo majhno, a toliko bolj nepogrešljivo majhno trgovinico, v osebi Flowerpower. Spomladi se stanovalci in gostje terase, polne rastlin, preselijo za steklene izložbe robčka velike trgovine, ko nastopi hladnejše vreme. Še vedno se splača ustaviti na kavici, piškotu, pramenu, šopku. ali cel polk rož.

1124 Budimpešta, János Kiss altábornagy utca 54.

Csillaghegyi Kávézó és Virágbolt

Najdemo III. okrožna škatla za nakit. V kavarni in cvetličarni Csillaghegyi je bilo dovolj prostora za kavo, rezano in lončeno cvetje, dekoracijo za dom in še več, čokolado. Torej, če se želite nagraditi po izbiri rož, vam ni treba iti k sosedu po čudovito poslastico.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 2.

Smúz Café Budapest

Resnično vsestranska kavarna Smúz Café Budapest ponuja pogled na parlament in ribiško trdnjavo, animirano oazo za hedoniste. Poleg odličnih specialty kav, lokalnih vin, lokalno narejenih sladic in pic se z barvami cvetličnih šopkov kosajo le kave, pripravljene z barvitim latte artom. Lokal, rojen iz sodelovanja kavarne in cvetličarne, uživa neomajno priljubljenost, ne po naključju, saj tukaj odmerijo dvakrat več vseh zemeljskih dobrin.

1055 Budimpešta, Kossuth Lajos tér 18.