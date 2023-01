Kaj je novega v Budimpešti: 9 krajev, ki jih je vredno obiskati decembra

V zadnjem času je prestolnica obogatena z odličnimi restavracijami, ki jih je vredno poiskati v letu 2022. Predstavljamo vam tudi naše decembrske favorite!

TATI

Najljubša serija iz otroštva Kmetija, kjer smo živeli, imate radi sezonske jedi iz svežih sestavin in se trudite zmanjšati svoj ekološki odtis na vseh področjih življenja? Potem je TATI vaše mesto! Restavracija v središču mesta, ki sledi vse bolj priljubljenemu konceptu od kmetije do mize, združuje romantiko podeželja z okusi meščana, vajenega sodobnih kulinaričnih trendov, rezultat pa je ljubek, domač nov lokal s ponudbo gastronomskih užitkov, kjer je vsak obrok enakovreden vikendu na straži. “Kristi, to je treba potegniti ven!”

1074 Budimpešta, Dohány utca 58-62.

NOA Mixology

Elegantna notranjost, ki prikliče bleščeč svet art decoja, osupljive koktajl kreacije in prvovrsten pogled na baziliko svetega Istvana: s tem in še z marsičim vas najnovejši koktajl bar v središču mesta, NOA Mixology, mami na sladko. večerna diverzija. Kot je bilo obljubljeno, karta pijač, ki je bila revidirana vsako četrtletje, vključuje 20 vrst gin & tonic, ducat značilnih koktajlov (kot je Espresso Martini twist, postrežen s karamelnimi pokovko), kot tudi širok izbor limonad in vina, medtem ko bodo najbolj zagreti DJ-ji v mestu zavrteli vikend party vzdušje do vrhunca, odgovarjajo.

1051 Budimpešta, Sas utca 10-12.

Mon Petit Dessert Boutique

Slaščičar Zsófi Sámson, ki je obiskal Gerlóczy Kávéházat, Czakó Kertet in Zóna, in njegov slaščičarski salon Mon Petit Dessert Boutique sta že leta nepogrešljiva igralca na tortnem prizorišču v Budimpešti. To jesen so Zsófijeve privlačne torte našle nov dom v predprostoru restavracije Rumor chefa Jenőja Rácza, kjer je v rožnato neonsko osvetljeni notranjosti vsaka sladkarija (sicer sestavljena z umetniško skrbjo) videti kot majhna škatlica za nakit, ki komaj čaka, da bo odprt z vilicami.

1052 Budimpešta, Petőfi tér 3-5.

KAA Mixology

Zraven twentysixa, ki potuje na sredozemske zajtrke in kosila, se nahaja KAA Mixology, ki izžareva skrivnostno vzdušje, kjer se lahko v družbi vintage pohištva in obvezne barske hrane vedno bolj približamo dnu kozarca. Izbor koktajlov lahko razdelimo na tri dele: prvič so značilne pijače KAA po navdihu New Yorka, Izraela, Singapurja in Kube, drugič klasični koktajli po receptih legendarnega Charlesa Schumanna in tretjič “tri želje” ” razdelek, ki zajema prilagojene alkoholne pesmi. Čarobna zabava je zagotovljena.

1061 Budimpešta, Király utca 26.

Ooton

Nova lokacija ekipe The Planteen, ki zastopa žanr “high canteen” in ponuja rastlinske jedi, je namenjena prav tistim, ki si svojega življenja ne morejo predstavljati brez klobas, piščanca ali sira. Ooton je veganska restavracija s hitro prehrano po konceptu zgrabi in pojdi, kjer slastni zavitki, sklede in sendviči poskrbijo za sitost brez mesa: v “flaky” zavitku je maščoba nadomeščena s seitanom, možnost “meatball” pa narejeno s konjskim fižolom in rastlinskim sirom. Poleg neskončnih zelenjavnih kombinacij vsekakor poskusite njihove brezglutenske pekovske piškote in božanske sladice!

1024 Budimpešta, Lövőház utca 12.

Tölcsibe

Ekipa Tölcsibe decembra prihaja s povsem novimi okusi. Njihov poseben pohan piščanec, ki je na voljo samo pri njih, je prevzel novo kožo in tako so nastali ocvrti deli piščanca iz linije izdelkov Supreme, ki jih izdelujejo enega za drugim v brezglutenski in brezmlečni različici, z skrivna kombinacija začimb in suvidalizacije, končni rezultat pa je ekstra hrustljav kruh, v katerega je užitek ugrizniti. Temu so dodane klasične in prenovljene garniture, za bolj drzne pa pikantna omaka iz šest mesecev starane zelene paprike. Tölcsibejeva hrana je vedno dovolj sočna in sveža, zato bi jo morali poskusiti vsi!

1111 Budimpešta, Budafoki út 16.

1077 Budimpešta, ulica Wesselényi 23.

The Dog Bakery

Hoja je dobra in pomembna stvar, a našemu štirinožnemu ljubljencu včasih prija tudi, če dobi kaj več kot le malo žoganja. Predstavljajmo se v njihovi koži: ali nas ne bi zanimalo, kaj počne lastnik, ko ga ni doma? Zakaj pa psa ne moremo vzeti s seboj, ko se nam zahoče kava? V The Dog Bakery na Kertész utca se najde nekaj za vsakogar, pa naj bo dvo- ali štirinožni: črpajte energijo iz okusnega espressa in popestrite dan svojemu kosmatemu prijatelju s pasjim piškotom iz naravnih sestavin!

1073 Budimpešta, Kertész utca 43.

UltraIbolya Espresso

Obstajajo kraji, brez katerih bi bilo mesto manj. Primer je Ibolya Espresso, ki deluje na trgu Ferenciek od leta 1968 in z veseljem pridemo kadarkoli, ne glede na to, ali se nam zahoče pivo ali kosilo. Vse možnosti so, da bo takšna tudi novoodprta UltraIbolya. Kavarna v retro slogu, ki se nahaja le 30 metrov od velike sestre, ponuja običajno izbiro pijač in prijazne cene, pa tudi tradicionalne kave in kave novega vala, širok izbor zajtrkov in hrane, ki sega od dunajskih šnicl do sočnih hamburgerjev do palačinke, vse dni v tednu.

1053 Budimpešta, Ferenciek tere 3.

Babutzi

Doslej okolica Déli pályaudvar ni ravno slovela po svoji raznoliki in kakovostni gastronomski paleti, z odprtjem Babutzija pa je končno prispela prva lastovka tega območja. Lokal, ki se ponaša z moderno in čisto notranjostjo, je odlična izbira za obilen zajtrk iz prvovrstnih sestavin, pa tudi za obilno kosilo s sodelavci. Ponudba brunchov sledi klasični liniji bunda kruh-granola-jajca benedikti, čez dan pa lahko izbirate med skledami, burgerji in drugimi bistro jedmi.

1122 Budimpešta, Városmajor utca 12.