7+1 lokacij za potice v Budimpešti, če bi radi praznovali božič s tistimi najbolj okusnimi

Božično jutro si ni mogoče predstavljati brez potice, namočenih v kavo. Če bi jih letos raje kupili kot pekli doma, vam priporočamo nekaj mest, kamor jih boste zlahka odnesli domov.

Búzakovász Kézműves Pékség

Vseh 8 budimpeštanskih lokacij Búzakovász Kézműves Pékség, ki slovi po svojih izdelkih iz visokokakovostnih domačih sestavin in naravnega kislega testa, bo decembra postalo imperij potic. Preden pa se odločite, ali boste glasovali za njihove orehove ali makove potice, jih vsekakor preizkusite in okusite v eni izmed njihovih pekarn.

8 lokacij v Budimpešti

Coffee Benito

Na poti do knjižnice Ervina Szabója ali osrčja okrožja Palace si lahko privoščite zaslužene praznične potice na zasluženem zajtrku. Zahvaljujoč Flódnisu lahko v Coffee Benito izbirate med orehi in makovimi semeni za vašo praznično kavo.

1082 Budimpešta, Baross u. 1.

Delicious Choice

Nezgrešljivi okusi božiča so prispeli tudi v Delicious Choice, ki slovi po edinstvenih tortah in sladicah po vsej prestolnici. Potice ponujajo z nadevi iz orehov, maka in pistacij, rozinami in kandiranimi pomarančnimi prelivi. Naročila oddana do 18. decembra lahko osebno prevzamete 22. in 23. decembra.

KIOSK Budimpešta

V restavraciji KIOSK Budapest, ki se nahaja v središču mestnega jedra, ob vznožju mostu Erzsébet v Pešti, ne moremo ostati brez nebeških božičnih sladic. Pri njih lahko naročite orehove in makove potice, ki jih 23. in 24. decembra prevzamete in jih še sveže na tisti toplini postavite na božično mizo.

1056 Budimpešta, Marciusova 15. tér 4.

La Téne Badacsony pop-up

Novembra se je Badacsony preselil v Budimpešto, k nikomur drugemu kot Bartóku Béla útu. Za dobrote La Téne v Badacsony nam ni več treba prečkati Blatnega jezera, saj so najboljše iz svoje ponudbe in božične dobrote pripeljali na doseg roke. Naročite lahko orehe, mak, nutello-puranje lešnike in pistacije.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

Megszegett Ígéret Pékműhely

Potico lahko naročite in jih spontano kupite v Pekarni Prelomljene obljube, kjer z veliko ljubezni izdelujejo praznične bagele z najbolj priljubljenimi nadevi. Potica iz oreščkov so pripravljeni z rumom in pomarančno lupinico, mak s slivovo marmelado in borovnicami, kostanj pa z rumovimi višnjami.

1117 Budimpešta, Fehérvári út 46.

Andriska Pékbiztró x Alessio

Andriska Pékbisztró, znana iz Kővágóörsa, v Budimpešto pripelje svoje pecivo iz suhih sliv in orehov, polnjenih s pravim mlekom in maslom ter marmelado Mencshely. Pri tem vam bo pomagal Alessio v Pasarétu, kjer lahko božične bonbone po naročilu prejmete osebno, tudi zavite v darilno škatlo.

Osebni prevzem: 1026 Budapest, Pasaréti út 55.

+1 Vagamary Cukrászda

Slaščičarna Vagamary za letošnjo sezono poleg rajskih peciv z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov izdeluje tudi peciva brez sladil. Na voljo v njihovih slaščičarnah v Paksu, Pécsu in Dunaújvárosu ter v številnih drugih mestih in jih je mogoče naročiti tudi s kurirsko službo. Potice so lahko polnjeni z oreščki in makovimi semeni, brez glutena in mlečnih izdelkov, sladkani s sladili, in še več, sladkano z jabolčnim sladkorjem ali celo v veganski različici. Tako se ljudem, ki so občutljivi na hrano, ni treba odpovedati eni najbolj okusnih božičnih sladkarij.