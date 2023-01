7 veličastnih restavracij v Budimpešti in okolici, ki vas pričakujejo s fantastičnim silvestrskim menijem in zabavo

Če bi radi zadnji dan v letu praznovali v maksimalnem udobju, z večhodnim menijem, odličnimi DJ-ji in glasbo, ki topota, priporočamo naslednje kraje v Budimpešti in okolici.

Japonska

Če že, ste lahko prepričani, da bo Japanika, suši bar, ki se skriva v senci Bazilike, poskrbel, da boste preteklo leto zaključili dostojno in vsaj toliko srečno. Poleg legendarnega silvestrovanja, si lahko v družbi prazničnega slovesa in razburljivega začetka leta privoščite še 4-hodno silvestrsko večerjo. Kulinarično doživetje bo le še popestrilo dejstvo, da se bodo za DJ kabino izmenjevali še boljši diskaši. Mizo lahko rezervirate po telefonu +36 1/613-1508 ali po elektronski pošti na hello@japanika.hu.

1042 Budimpešta, Szent István tér 7.

Če bi radi zadnji dan v letu nazdravili s takosi, številnimi požirki margarit in neskončnimi nepozabnimi trenutki, potem se odpravite k Terezi na ulico Nagymező. Senorita Tereza vas ne bo pustila na cedilu, saj vas zvesti mehiški tradiciji z odprtimi rokami sprejme v osrčje Budimpešte z veliko, veliko dobrotami, iskrivo glasbo v živo in sproščenim večerom. Vsekakor je priporočljiva rezervacija mize na telefonski številki +36 70/368-9374 ali po elektronski pošti na reservation@tereza.hu.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 3.

Restavracija vrt sladkornega graha

Če bi radi silvestrovali na dosegu roke Budimpešte, vas z odprtimi vrati pričakuje tudi Cukorborsó Kertvendéglő v Pátyju. Pred zabavo lahko izbirate med dvema vrstama menijev s tremi hodi, z dobrotami, kot so šampanjec sabayon z jabolčno pito ali burgundska govedina s krompirjevimi cmoki. Seveda ne bodo manjkale polnočne hrenovke in darilni šampanjec, kar velja tudi, če nočete na večerjo, z veseljem pa boste prisluhnili glasbi Dr. BRS in nato Andrisa Ságija. Rezervacijo lahko opravite na telefonski številki +36 70/369-3334, preko Facebook sporočila ali osebno v restavraciji.

2071 Páty, Béla Somogyi út 131.

Apacukin

Točno ob polnoči po Apacukini hiši pokajo zamaški šampanjca, pred tem pa oživi vzdušje hišne zabave 90. let. Po neomejeni gurmanski samopostrežni večerji ozračje ogreje DJ Jácint, DJ Jácint, DJ Show4You, ki vas popelje v preteklost od prvih 10 lestvic z eno uspešnicami in geg glasbo. Da ne boste zamudili na maslu popečenih orehovih rezancev s piščančjimi prsmi, divjačinskega raguja z rdečim vinom in jurčki ter polnočnega nasi, si zagotovite mizo na +36 1/404-5186. ali +36 20/366-4272 ali apacukaetterem@gmail.com na elektronski naslov.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 54-56.

Araz

Restavracija ARAZ v središču mesta svojim gostom na zadnji dan v letu pripravlja zares impresivno gala večerjo. Ekskluzivna večerja s šestimi hodi, ki se začne točno ob 19. uri, ne bi bila popolna brez nazdravljajoče pijače dobrodošlice in čudovite glasbe vso noč. Zvečer za vzdušje skrbita ansambel Princess in plesna produkcija SambAmor, brbončice pa navdušijo jedi, kot so bon-bon iz račjih jeter, žafranova šampanjska omaka in žele volčjega jagodičja, ki krona mousse iz temne čokolade. Vstopnice za tradicionalno samopostrežno večerjo ob polnoči je možen nakup na spletni strani ARAZ-a.

1074 Budimpešta, Dohány u. 42-44.

Jardinette

Jardinette’s Silvestrovanje, uglašeno z jazzom in popom, se obeta nedvomno najbolj kul zabava v letu. Zadnje minute leta bo DJ Pietro začinil z akustičnimi, bosanovskimi, swing in jazz melodijami, najokusnejši grižljaji večerje s šestimi hodi pa se vrstijo drug za drugim. Seveda ne bo manjkalo žrebanja in plesa do zore, pa tudi posrečenih zvarkov iz leče ter disko in pop glasbe iz 70., 80. in 90. let. Vstopnice za večer lahko zamenjate v predprodaji na licu mesta ali v spletni trgovini Jardinette.

1112 Budimpešta, Németvölgyi út 136.

Gostilna

V Bicskéju vas pričakuje Fogadó s silvestrsko gala večerjo, retro zabavo in nikogar drugega kot Zalatnay Cini. Po pijači dobrodošlice si lahko privoščite samopostrežno večerjo s silvestrskim pečenim puranom, prašičem s kožo, šampanjskim zeljem, želejem in med drugim s cmoki iz Somlója. Poleg vsebinskega večera so za goste pripravljena tudi številna presenečenja, da bo prvi dan naslednjega leta res nepozaben. Zamenjava kart za večerjo je možna v predprodaji na recepciji gostilne ali na telefonski številki +36 22/350-727 ali po elektronski pošti na sales@afogado.hu.

2060 Bicske, Szent László utca 43.