Novice v Budimpešti: 9 mest, ki jih je vredno obiskati v januarju

Ko se zbudite s silvestrske zabave, prelistajte seznam najnovejših krajev v Budimpešti in shranite svoje priljubljene, da vam v letu 2023 ne bo treba preveč razmišljati, kam bi šli, če nimate idej!

Brunch Deli – pekarna in sendviči

Sendviči na žaru in gurmanski sendviči, zdrave in nasitne sklede, umetniške kreacije sladic … Seznam bi lahko nadaljeval v nedogled, saj lahko v peti enoti verige restavracij Café Brunch, ki ponuja celodnevne zajtrke, žrtvujete oltarju sladko lenarjenje na bolj pester način kot kdaj koli prej. V brunch restavraciji Hajós utca z lastno pekarno in slaščičarno lahko v času kosila svoj metabolizem poživite z juhami in testeninami, v delikatesnem delu pa lahko izbirate med posebnimi jedmi in pijačami, polnimi vseh dobrih stvari na zemlji. .

1065 Budimpešta, Hajós utca 31.

FLAVA Kitchen & More

Na južnem koncu Szabadság tér se je odprl najnovejši hotel s petimi zvezdicami v Budimpešti, Verno House, in njegova restavracija FLAVA Kitchen & More, ki zagotavlja pravo urbano oazo v mirnem, navdihujočem okolju za pobeg iz vsakdanjega življenja. Poleg udobnih jedi po navdihu Severne Afrike, Latinske Amerike in Bližnjega vzhoda je jedilnik, ki vključuje tudi madžarske jedi, sestavljen v duhu ozaveščene gastronomije, ki skrbno skrbi, da je vsak krožnik – od ramena do shakshuke z ovčjo skuto – postrežemo z najbolj svežimi sestavinami, kot prilogo pa lahko izbiramo med pestro izbiro navdušujočih pijač.

1051 Budimpešta, Oktober 6. utca 26.

Deszka Budimpešta

Ljubitelji zajtrka, veselite se, vaš novi najljubši lokal je prišel! Le streljaj od sedeža Funzine, v mirni ulici Veres Pálné, najdemo Deszka Budapest, lokal za oči in želodec prijetnih sendvičev z avokadom, angleških zajtrkov, kaš in prenovljenih bund. Obilni tečaji, razporejeni v umetniško kompozicijo, tekmujejo z barvno paleto baročne slike, medtem ko pes Mázli, ki je del stalnega osebja, le poveča svetlobo že tako prijaznega vzdušja.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 31.

Plataran Indonesia Bistro

Leta 2019 se je odprla prva indonezijska restavracija Asli on Kolosy tér v prestolnici in v obliki Platarana je končno prispela konkurenca. Bistro, ki se nahaja v gorah Óbuda, v kleti družinske hiše, je nastal zaradi domotožja po okusih doma. Poslanstvo lokala je čim več Madžarov seznaniti z začimbami bogatim okusom te otoške države jugovzhodne Azije in predstaviti klasike indonezijske kuhinje, kot so juha iz počasi kuhanega kozjega mesa, tongseng kambing, nezgrešljiva zvezda praznikov, nasi tumpeng, ali z naribanim kokosom in palačinkami, polnjenimi s palmovim sladkorjem, dadar gulung.

1037 Budimpešta, Viharhegyi út 15.

Nanu coffee & stuff

V svetu specializiranih kavarn je dandanes težko pokazati nekaj novega, a če na enem mestu začutiš strokovnost, kreativnost, ljubezen do kave in predanost kakovostnemu gostoljubju, potem smo pripravljeni romati tja z drugega konca mesta. Takšen kraj je Nanu, ki na srečo ni tako daleč od mestnega središča, le na drugo stran Donave je treba srkati prvovrstne novovalovske črnce v čistem okolju, ki spominja na berlinsko preteklost lastnikov, medtem ko žvečenje slastnega domačega piškota ali Dan se uglasimo s toplim sendvičem s sirom kimči.

1111 Budimpešta, Budafoki út 9.

Hugo’s Mexican Bar & Kitchen

Hugo’s Mexican Bar & Kitchen, odprt na mestu, kjer se je dobro spominjal Fregatt Pub (pivo Guinness so prvič točili tukaj na Madžarskem), le en kotiček stran od vrveža ulice Váci, je mehiško-ameriški športni bar, kjer dizajn je vsaj tako pristen kot hrana, ki navdušuje oboževalce. Medtem ko na kulinarični fronti za zmedo obilja poskrbijo quesadillas, burritos, takosi, meso na žaru in hrustljavi pivski skati, nas precej obsežen meni pijač prisili k prijetnemu razmišljanju ob bleščeči kavalkadi različnih mezcalov, tekil in koktajlov.

1056 Budimpešta, Molnár utca 26.

The Pub Fries

Ideja za The Fries Pub se je porodila Irmi Masood in njenemu partnerju Arsalanu Asifu po potovanju v Belgijo, ki sta se v začetku leta 2022 odločila, da se želita podati v pester svet gostoljubja v Budimpešti. Sveže in hrustljave krompirjeve rezine po recepturi strokovnjakov iz Bruslja lahko naročite s šestimi vrstami začimb in skupno desetimi vrstami domačih omak v lijakasti različici, od limete z zelenimi začimbami do jalapena ranch do veganske majoneze. pri Belgijcih najljubši lahko naročimo tudi z narezanim piščancem.

1077 Budimpešta, ulica Wesselényi 35.

Cork Breakfast & Wine

Če menite, da ni boljšega vikend programa kot pogovor o velikih stvareh v življenju v prijetnem okolju, ob rustikalnem zajtrku, med dvema požirkoma vina, potem je Cork Breakfast & Wine pravo mesto za vas! Sladkosnedi se boste zaljubili v makove palačinke, polnjene s slano karamelo in karamelno kremo ter postrežene z bananinim bruleejem in mletimi arašidi, sladokuscem pa priporočamo lososa v sojini glazuri z zelenjavno praženim rižem, poširanim jajcem in kumaričnim ačarjem, ali tartuf iz à la carte menija dušena goveja ličnica s slivami postrežena s pire krompirjem in hrustljavo čebulo.

1065 Budimpešta, Hajós utca 17.

Puppychino

Ste razpoloženi za kavo, a ne želite zamuditi svojega štirinožnega ljubljenčka iz peneče kopeli? V psom prijazni kavarni Puppychino na Pozsonyi úti lahko vsak najde nekaj zase, ne glede na to, ali hodi na dveh ali štirih nogah: tukaj vas čakajo sendviči, torte, solate, nagradni prigrizki in druge pasje dobrote, če pa nimate psa, to ni problem, saj so sirote pasjega zavetišča Budaörsi vedno pri roki za božanje in ljubljenje. Pravzaprav, če se res zagrejete za enega od prijaznih tipov, ga lahko celo posvojite na kraju samem!

1133 Budimpešta, Pozsonyi út 52.