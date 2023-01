5 obvodnih restavracij v Budimpešti in okolici, ki tudi pozimi čakajo odprtih rok

Poleti hrepenimo po bližini vode na najbolj naraven način. Ne pozabimo pa, da pozimi lahko pokažemo tudi drugačen obraz in uživamo v peni in valovih ob slastnih grižljajih.

Benedict

Zelo bogat izbor zajtrkov spremlja nenavadna panorama Donave v brunch restavraciji Marina Part, Benedict. Lahko rečemo, da njihov privlačen angleški zajtrk, zajtrk z jajčevci, avokadov toast s poširanim jajcem, pa tudi meni za kosilo ali samo skodelico kave vas ne bodo pustili nezadovoljne. Karkoli poskusite pri njih, panorama obale je dodaten bonus – zjutraj, opoldne, zvečer.

1138 Budimpešta, Úszódaru utca 1. | Spletna stran | Facebook

Rimski kulturni bistro Fellini

Medtem ko poleti bingljamo z nogami v Donavi ob Rimskem kulturnem bistroju Fellini, imamo pozimi priložnost narediti nekaj korakov nazaj in uživati ​​v pogledu na obalo. Zahvaljujoč prezimnemu Felliniju lahko uživamo v živi glasbi, toplih napitkih, juhah, ob vikendih pa v pogledu na nikoli dolgočasno rivo s Fellinijevega zajtrka.

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos üdülőpart 5. | Facebook

Bistró58

Lastnik, olimpijski prvak v kajakaštvu, je s svojo ljubeznijo do Donave preoblikoval donavsko plažo v Újpestu in oživil Bistro58. Seveda se navdušenje v hipu prenese tudi na tiste, ki so tukaj obiskali vsaj enkrat, na kosilo, kavo ali sveže pečen kruh. To je razumljivo, saj je pitje, malica in počitek tukaj, ob neprestanem opazovanju valov, daleč najboljša stvar.

1044 Budimpešta, Üdülő sor 3. | Facebook

Restavracija Festal in Hennessy club, Érd

Klub Festal Étterem in Hennessy club v Érdu bo s svojim nenavadnim vzdušjem ob jezeru spravil skoraj vsakogar. Neposredna bližina vode in številne možnosti, ki jih ponuja Festal, da resnično uživate v družbi ob jezeru, samo povečujejo ugled kraja. Kajti ne glede na to, ali gre za okusno kosilo, kavo, organizirano druženje v manjši ali večji družbi ali skupni ogled tekme, je Festal s svojim vzdušjem ob vodi vedno na stežaj odprt.

2030 Érd, Dávid u. 4. | Spletna stran | Facebook

Tóparti Bistró, Fót

Po hranjenju rac je skoraj obvezen obisk bistroja Tóparti v Fótu na prigrizek, ki ogreje telo in dušo. V lokalu z družinskim vzdušjem za sladkosnede strežejo burgerje, jedi z žara, vaflje in palačinke. Če pa vas bolijo zobje ob preprosti kavi ali morda ob aktualnem jezerskem meniju, jih vsekakor obiščite in s strani prigrizkov opazujte nenehno in nežno valovanje vode.

2151 Fót, Hársfa u. 44. | Facebook