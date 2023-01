V popolnoma novi trajnostni restavraciji v Budimpešti lahko okusite pristne podeželske okuse

Vedno živahna ulica Dohány v Erzsébetvárosu ni bila vedno prva stvar, na katero smo pomislili na romantiko podeželja, svežino zakladov zemlje in hrano, ki hvali trdo delo pridelovalcev. Vendar se zdi, da se zahvaljujoč nedavno odprtemu TATI to spreminja.

Romantika podeželja se je preselila na ulico Dohány

Komaj mesec dni je minil, odkar je v vrvež prestolnice prispela restavracija TATI, ki poskuša v tem delu mesta ustvariti otok sprostitve in miru. Povsem novo srce in duša Erzsébetvárosa je prinesla trajnostni koncept od kmetije do mize, skupaj s sestavinami, ki pridejo v restavracijo po najkrajši poti, in jedmi iz njih na dosegu roke.

Poleg tega nam jedi, narejene izključno iz zelenjave, sadja in portovcev madžarskih proizvajalcev, postrežemo ne le v bolj dostopni, ampak tudi v razumljivejši obliki, naklonjeni tistim, ki bi radi okusili okuse bolj trajnostnega, a v prihodnost usmerjen, gastro trend starih časov.

Od proizvajalca do mize

V TATI-ju odlične sestavine, ki so osnova veličastnih jedi, prihajajo od več proizvajalcev poleg Boldizsárja Horvátha, ki se združuje z imenom Farm2Fork, medtem ko je za meni odgovoren Attila Gáspár, ki se je po 18 letih v tujini vrnil v madžarsko gastronomijo. .

Aktualni jedilnik, ki ga lahko poskusite v TATIju, je zahvaljujoč njunemu sodelovanju sestavljen po sezonskem koledarju in tako sledi nenehnim spremembam in ciklom kmetije in narave.

Okusi podeželja na krožniku

V duhu ozaveščenega oblikovanja jedilnikov ima TATI nekoliko več zelenjavnega poudarka kot povprečen jedilnik, vendar se na repertoarju vseeno pojavljajo domači piščanec, etično pridelana govedina in madžarske sladkovodne ribe.

Na novembrsko-decembrskem jedilniku ima na primer vidno vlogo dvoriščna bedra s piščančjo papriko, z maslenimi cmoki, kislo smetano in neizogibno kislo glavno solato.

Ne dvomimo pa, da je krompirjeva enolončnica s kislo smetano, prelita s pehtranovim pestom in nadrobljenimi jagnječjimi kotleti, ter trio konfitirane hudičeve kočije, pečenih jurčkov in vloženega drobnjaka ter v soli pečene rdeče in rumene pese, med posebnimi zelenjavnimi, sezonskimi glavnimi jedmi, bo izjemen uspeh.

Ugodna gastronomija

Poleg številnih drugih v prihodnost usmerjenih pobud TATI ne pozablja na ponudbe, posebej prilagojene družinam. Poleg ugodnih cen lahko naročite tudi juhe, krožnike iz mesnih in brezmesnih glavnih jedi ter sladice v menijih za 4 osebe.

Poleg hrane na pijačni fronti v bistvu prevladujejo organska, biodinamična in naravna vina, z majhnim zasukom pa se proizvajalčeva linija pojavlja tudi v značilnih pijačah s sveže stisnjeno peso in pesinim sokom.

Medtem ko bi se radi v enem večeru žrtvovali na oltarju trajnosti, bi lahko zaprosili tudi za koktajl Plant a Tree, narejen iz pšenične trave, s katero je bilo od leta 2019 v državi posajenih skoraj deset tisoč poimenovanih sadik dreves.

Če bi torej tudi vi želeli okusiti vzdušje TATI-ja, ki spominja na filozofijo bistrojev iz starih časov, in vas zanima, kaj konj išče za pultom in iz česa točno izvira ime restavracije, je najbolje, da izveš med obiskom!