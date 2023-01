5 restavracij s sušijem v Budimpešti, če želite pristne japonske okuse

Pri nas so že dolgo priljubljene mojstrovine japonske kuhinje, med katere sodi tudi suši, saj niso samo okusni, ampak so narejeni iz svežih sestavin in z vsakim grižljajem lahko okusite posebne okuse. Če želite izvedeti, katere so najboljše suši restavracije v Budimpešti, izberite z našega seznama!

Restavracija Wasabi Running Sushi & Wok

Ko je Wasabi ustvaril svojo ponudbo prazničnih suši tort, je črpal navdih iz gastronomskih doživetij, ki navdušijo oči in očarajo brbončice. In končni rezultat tudi tokrat ne leži v dvonadstropni ponudbi tekočega sušija verige restavracij, polnih dobrot Daljnega vzhoda, ki jih je mogoče najti v več delih prestolnice. Te počitnice bodo resnično dragocene in nepozabne zaradi skupnih trenutkov okušanja sušija, zabavnih izzivov prehranjevanja s palčkami in skupnega časa. Suši specialitete za 2, 4, 5 in 8 oseb lahko prednaročite na prenovljeni spletni strani Wasabi.

1065 Budimpešta, Podmaniczky u. 21. | 1037 Budimpešta, Szépvölgyi út 15. | 1123 Budimpešta, Alkotás u. 53. 1. nadstropje (MOM Park) | Spletna stran

Restavracija Yamato Table Grill & Sushi

Ljubitelje Daljnega vzhoda kliče bleščeča skrinjica z dragulji Jókai utca, Yamato, kjer se lahko iskrivo družabno življenje v moderni obliki, obkroženo z ognjem z žara, nadaljuje tudi v zimskem vremenu. Za sprostitev poskrbi prijetna notranjost, majhen japonski vrt in cvetoča drevesa, zasebnost pa ločene sobe. Tukaj naše marinirano in naravno meso, ribe in zelenjavo na žaru dopolnjujejo okusne omake, pomake in solate. Tisti, ki jih zanima korejska gastronomija, pa tudi ljubitelji japonskih okusov ne bodo razočarani nad neverjetno ponudbo sušija in nabemona oziroma kuhanja japonske juhe.

1066 Budimpešta, Jókai u. 30. | Spletna stran

Planet Sushi

Pristne japonske in azijske okuse, ki jih ponuja Planet Sushi, lahko srečate na dveh lokacijah v Budimpešti. Poleg običajnih variacij sušija, pa tudi testenin in riževih jedi ne smete spregledati njihove sezonske ponudbe, med katerimi boste našli eno jed Makhani Curry, veslajočo po indijskih vodah, in božansko jabolčno-karamelno pito. In če bi radi uživali v gastronomskih užitkih v toplini svojega doma, naročite dostavo na dom.

1067 Budimpešta, Oktogon 3. | 1117 Budimpešta, Oktober huszonharmadika u. 8-10. (Allee) | Spletna stran

PapíTigris Sushi & Wok Bar

PapírTigris vse dni v tednu pričakuje svoje goste, ki se želijo obogatiti z gastronomskimi doživetji. Restavracija že od leta 2010 streže posebne azijske jedi, III. v središču okrožja. Njihova hrana je vedno pripravljena sveža iz najkakovostnejših sestavin. Njihov jedilnik vključuje jedi iz voka, azijske testenine in juhe, eksotične sladice in nepogrešljiv suši. Poleg kulinaričnih specialitet je omembe vredna tudi njihova ponudba pijač, saj vključuje azijske pijače, čaje, japonski sake in slivovo vino Choya, pivo Asahi ter znameniti japonski viski Nikka.

1032 Budimpešta, Bécsi út 170. | Spletna stran

Japonska restavracija in suši bar Bambusliget

Restavracija Bambusliget na beograjskem pristanišču, le za roko stran od Donave, pričakuje svoje goste kot trdnjava neokrnjene japonske gastronomije v čarobnem okolju. Od pomladi do pozne jeseni lahko na prijetni terasi uživate tudi v božanskem okusu neizčrpne izbire sushi različic, a tudi v mrzlem vremenu nismo brez doživetij, saj v spodnjem delu restavracije lahko jeste svoje obroki, ki sedijo na tleh okoli ogromnih miz, tako kot prava družina.