7 odličnih starinarnic v Budimpešti, iz katerih ne greste praznih rok

Seveda dobro vemo, da vonju po sveži knjigi ni para, a enako velja za skrivnostno vzdušje starinarnic. Priporočamo tudi nekaj v Budimpešti, od koder zagotovo ne boste odšli praznih rok.

The Place Antiquarian

Jaz ne bi mogel dobiti bolj skrivnostnega imena. okrožje, in sicer poseben antikvariat A Hely, ki se nahaja na Erőd utca. Poleg starinskih in redkih knjig lahko med dolgimi in dolgimi policami, ki ponujajo tudi sodobne zvezke, listate po straneh po vašem srcu, se usedete v udoben fotelj. In če potrebujemo pomoč, vas bodo prodajalci, predani ljubezni do knjig, sprejeli odprtih rok.

1027 Budimpešta, Erőd utca 17. | Spletna stran | Facebook

Antikvarij Minerva

Skoraj nasproti Átriuma, na drugi strani Margit körút, najdete Minerva Antikvárium. Poleg knjig, starih grafik in gravur, redkih papirnatih starin, zemljevidov in razglednic, sem pogosto in radi zahajajo tudi lovci na zaklade, ki se navdušujejo nad starinskimi drobnarijami.

1027 Budimpešta, Margit körút 56. | Spletna stran | Facebook

Font Antiquary

Točno na pol poti med Oktogonom in Vörösmarty utca ter med palačami na Andrássy út je našel dom knjižni imperij. Če ste kje, se zagotovo lahko potopite v Font Antikvárium, ki ima nekaj več kot 30-letno zgodovino, lahko pa se tudi izgubite med številnimi starimi, a toliko bolj dragocenimi knjigami.

1062 Budimpešta, Andrássy út 56. | Facebook

Centralni antikvariat

V srcu Budimpešte, na Múzeum korút, ki je že na gosto obložen s starinami, Központi Antikvárium že od leta 1891 s polnimi policami čaka ljubitelje knjig. V največjem madžarskem antikvariatu poleg starinskih in modernih knjig, rokopisov in diplom drug za drugim iščejo nov dom tudi revije, stare razglednice in fotografije.

1053 Budimpešta, muzej krt. 13-15. | Spletna stran | Facebook

Eifflov bazar in klub

Če ste na lovu za retro zakladi, je najvarnejši kraj v prestolnici Eifflov bazar in klub na ulici Katona Józsefa. To velja tudi, če iščemo starinske knjige, saj je na dražbah knjig oglaševanih več polic s knjigami in včasih izvodi, stari plakati in papirnate starine čakajo, da najdejo nov dom.

1137 Budimpešta, Katona József utca 13. | Facebook

Fox in družba

V knjigarni gospoda Róka in Kompanie, ki se je iz Bercsényi utca preselila na Szabolcska Mihály utca, ne najdete le novih knjig. V prvem in edinem antikvariatu otroških knjig boste poleg novih sestavkov in trenutnih priljubljenih našli tudi starinske otroške in mladinske zvezke, izbrane s posebno pozornostjo in skrbnostjo, v dobrem stanju.

1114 Budimpešta, Szabolcska Mihály utca 5. | Spletna stran | Facebook

Antikvar Krisztina

Antiquarium Krisztina, ki se nahaja v osrčju Krisztinavárosa, poleg Déryné Bisztroja, lahko najdejo tako lovci na zaklade kot knjižni molji. Brez pretiravanja lahko rečemo, da zaklade najdete v antikvariatu, ki se poleg knjig ukvarja z gravurami, zemljevidi in papirnatimi starinami.

1013 Budimpešta, Roham utca 7. | Facebook