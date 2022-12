Večna klasika v sezonski različici: Ribez z medeno kremo (recept)

Marsikdo si ne bi niti pomislil, kako dobro bi bilo eno izmed večnih klasik poletne poročne sezone pretentati z dodatno plastjo, za to pa sredi sezone ribeza ne bi mogli izbrati boljše sestavine od rahlo kislo, rdeče jagodičasto sadje.

Sestavine (za približno 20 kosov)

Za testenine

300 g moke

50 g masla ali margarine

90 g sladkorja v prahu

12 g sode bikarbone

2 merici kakava v prahu

2 žlici medu

1 veliko jajce

80 ml mleka

Za ribezov žele

400 g ribeza

270 ml vode

150 g sladkorja

55 g praška za vanilijev puding

Za vanilijevo kremo

350 ml mleka

1 rumenjak

50 g sladkorja v prahu

40 g praška za vanilijev puding

125 g masla + 75 g sladkorja v prahu

Priprava ribezove medene kreme

Pečico segrejte na 170 stopinj, nato pripravite medene lističe. Maslo raztopimo in v skledo presejemo suhe sestavine. Zmešamo z ostalimi sestavinami in jih zgnetemo v homogeno testo. Testo razdelimo na pet enakih delov.

Pribl. Dno pekača 28×19 cm naoljimo, testo razvaljamo na velikost pekača, prebodemo z vilicami in pečemo cca. Enega za drugim jih pečemo v 7-8 minutah. Pomembno je, da pekač pred peko vsakega lista naoljite.

Kuhane testenine odstavimo in pripravimo ribezov žele. V ponev stresite ribez in ga zavrite s 150 ml vode in sladkorjem. Od izvira pribl. Kuhajte 5 minut, nato odstavite z ognja in pretlačite skozi sito. Nato prašek za puding zmešamo s preostalimi 120 ml vode, dokler ni grudic, dodamo ribezu in na ognju zgostimo ter odstavimo, da se ohladi.

Po nekaj minutah z želejem napolnimo 2 medeni listi, nato ju odstavimo in pripravimo vanilijevo kremo. Prilijemo 250 ml mleka, da se segreje, medtem pa zmešamo rumenjake, sladkor v prahu, prašek za puding in preostalo mleko, da ni grudic. Ko se mleko segreje, vmešamo rumenjakovo zmes in kuhamo do gostega.

Ko se zgosti, odstavimo in ohladimo na sobno temperaturo, nato pa maslo sobne temperature penasto umešamo s sladkorjem v prahu in v 3-4 porcijah dodamo ohlajenemu pudingu.

Potem smo prispeli do kompilacije. Vanilijevo kremo razdelite na 2 enaka dela in eno polovico namažite na peti medeni list brez nadeva. Kot je prikazano na sliki, na vrh položimo del polnjenega ribezovega želeja, nato namažemo drugo polovico vaniljeve kreme in na koncu položimo drugo plast medu, napolnjeno z ribezovim želejem.

Torto pokrijemo s plastično folijo in postavimo čez noč v hladilnik, na vrh damo nekaj težkega, da bo lepo enakomerno. Naslednji dan torti na tanko porežemo robove, nato jo narežemo na pravokotnik in postrežemo posuto s sladkorjem v prahu.

Hvala Melaniji Gál za recept!