Preprosta, a privlačna torta za praznično mizo: velikonočne majhne torte

Pokazali vam bomo, kako lahko že tako rekoč klasičen korenčkov kolač popestrite, da bo to veliko noč na mizo prišel v ekstra različici tako po okusu kot po izgledu.

Sestavine (za približno 15 kosov)

Za testo

240 g sladkorja v prahu

10 g vanilijevega sladkorja

230 g moke

10 g pecilnega praška

0,4 žličke sode bikarbone

70 g grobo sesekljanih orehov

2 velika ščepca soli

1 ščepec mletega cimeta

3 jajca

2 dl jedilnega olja

280 g naribanega korenja

1 srednje jabolko

Za čokoladno kremo

50 g temne čokolade (50%)

50 g mlečne čokolade

80 g stepene smetane

20 g masla

60 g Nutelle

60 g mascarponeja

Za mascarpone kremo

180 g mascarponeja

100 g stepene smetane

5 g fiksativa za peno

50 g sladkorja v prahu

lupino in sok polovice pomaranče

sok polovice limone

Za okras

marcipan v različnih barvah

Priprava

Pečico segrejte na 170 stopinj; med segrevanjem pripravimo testo. V skledo presejemo sladkor v prahu, vanilin sladkor, moko, pecilni prašek, sodo bikarbono, sol in cimet. Naribajte jabolko in ga zmešajte z naribanim korenčkom, nato pa v skledo stepite jajca in jih zmešajte z oljem do homogenosti.

Jajčno mešanico dodamo suhim sestavinam, nato pa jim primešamo naribano jabolko in korenček. Na koncu potresemo še orehe in premešamo z lopatko.

Testo vlijemo v pekač, obložen s peki papirjem (cca 30×37 cm), ga pogladimo, nato pa razvaljamo cca. Pečemo 20 minut do zlato rjave barve.

Ko je pripravljen, ga ohladimo in z zobotrebcem izrežemo kroge premera 5 cm. (Nasvet: če ne želite več majhnih tort, ampak veliko torto, izrežite 3-4 kolute z rezalnikom večjega premera.)

Nato se lahko lotimo izdelave krem. Za čokoladno kremo smetano zavremo in z njo prelijemo na koščke narezane čokolade. Mešajte, dokler se ne stopijo.

Ko se popolnoma stopi, dodajte maslo, Nutello in mascarpone. Vse skupaj premešamo do gladkega in ohladimo, dokler ne dobimo gostejšo, bolj mazljivo kremo.

Sestavine za mascarpone kremo zmešamo in stepemo.

Nato lahko sestavite torte. Dva diska napolnimo s peno, nato pa na vrh potlačimo malo kreme. Za dekoracijo iz marcipana oblikujemo korenje in jajca, ki jih pred serviranjem položimo na pecivo.

Namig: Da preostalo testo in krema ne bosta propadla, iz njiju pripravite kreme za skodelice!

Hvala Melaniji Gál za recept!