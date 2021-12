Najljubša budimpeštanska trgovinica, ki ponuja juhe se ponovno odpira

Epidemija je močno prizadela gostince, ki so zaprli in nato odprli svoje trgovine, da bi vzpostavili sistem dostave na dom. Nekaj podobnega se je zgodilo trgovinici LEVES na Vámház körút.

LEVES, lokacija namenjena lačnim študentom in pisarniškim delavcem. Marca 2020 je bila skupaj s številnimi drugimi restavracijami prvič prisiljena za nedoločen čas zapreti svoja vrata. V enem mesecu so prešli na dostavo, šest mesecev pozneje, novembra lani, pa se je zdelo, da se bodo vrnili k kuhanju juhe.

Veselje je trajalo le nekaj tednov, saj je bilo treba zaradi novih omejitev ponovno zapreti rolete trgovine Vámház körút. Tudi tokrat je tihi počitek trajal šest mesecev, v začetku marca 2021 pa so z veseljem naznanili, da se bo trgovinica ponovno odprla. Po enem tednu so morali spet zapreti svoja vrata, naslednjič pa so se fantje iz podjetja LEVES vrnili septembra:

rekli so, da bodo gotovo kmalu res odprli, medtem pa so iskali novo osebje.

Poseben trenutek, ko se bo LEVES ponovno odprl (in upamo, da bo ostal odprt), bo nastopil v ponedeljek, 13. decembra. O podrobnostih še ni govora, a če se stara dobra juha in rižev puding ne bosta spremenila, se bomo vračali vsak teden.