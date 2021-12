Legendarna budimpeštanska restavracija je odprta s prenovljeno notranjostjo in cenovno ugodno ponudbo

Restavracija Gundel, znana po vsem svetu, je ponovno odprla s prenovljenim konceptom, prenovljeno notranjostjo, novimi kuharji in nenazadnje z novo ponudbo, ki vsem omogoča, da okusijo njene specialitete.

Na začetku epidemije koronavirusa smo bili na pragu obdobja, kakršnega še nismo doživeli, ki je nato z enim samim zamahom pometlo naše dosedanje stabilne ideje, temelje, ki smo jih imeli za varne na številnih področjih našega življenja. To obdobje je spremenilo tudi življenje dolgoletne restavracije Gundel.



Čeprav je bila restavracija za nekaj časa prisiljena zapreti, pa se je v ozadju začelo dinamično delo, ki nas je pripeljalo do decembrskega dne, ko je odprla svoja vrata z novim upravljavcem, prenovljenim konceptom, prenovljeno notranjostjo in novo ponudbo za vse, kot resničen poklon dediščini Károlya Gundel in njegove družine.

Interier v sožitju z naravo

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je spremenjena notranjost restavracije: boljša kot doma. Prenova je bila zasnovana okoli treh velikih prostorov: vrta, ki bo odprt spomladi, notranje kavarne in restavracije.

Dve tretjini notranjosti je bilo spremenjenih v klasičen kavarniški prostor z majhnimi kavarniškimi mizicami brez prtov, majhnimi svetilkami, veliko rastlinami in veliko spomini. Sredi kavarne se nahaja starinska restavracija, v kateri ves dan igra Gundelov lastni ženski orkester, ki vsako uro poskrbi za 15 minut glasbe. V notranjosti prevladuje secesijski svet rastlinskih in živalskih oblik ter podob z veliko palmami, ki dajejo občutek bujnosti, prijetnosti, lahkotnosti, dostopnosti za vse in bližine narave.

Ker je vsaka notranja miza posvečena slavnemu Gundelovemu gostu, ni težko zasesti mesta v restavraciji, za mizo Elizabete II., Antonio Banderasa, Angeline Jolie, Zoltána Latinovitsa ali Arnolda Schwarzeneggerja.

Gundel gastronomija nekdaj

Brez pretiravanja lahko rečemo, da se je v 125 letih Gundelov sloves razširil po vsem svetu, saj so v Gundelovi gostoljubnosti uživali svetovno znani ljudje. Pod vodstvom Károlya Gundel je restavracija začela cveteti, ne le kot mojster odličnega gostoljubja, temveč tudi kot mojster najboljše madžarske in francoske kuhinje, ki ustvarja kombinacije jedi in okusov, ki veljajo za temelje sodobne madžarske kuhinje.

Károly Gundel je jedi pogosto poimenoval po svojih priljubljenih gostih. Tako je dobila ime slavna piščančja juha Újházi, ki jo je navdihnil igralec Ede Újházi, fižolova juha Jókai, jajce a la Munkácsy ali zrezek Feszty, ne smemo pa pozabiti, da je dinastija Gundel udomačila tudi dunajski zrezek.

Gundel gastronomija danes

Gundel je kavarna in restavracija, kjer se lahko od 9. ure zjutraj usedete na kavo, zajtrk, dober klepet ali poslovni sestanek. Kavarna svojim gostom ponuja popoln topli meni, solate, prigrizke, predjedi, juhe, zelo bogato izbiro sladic in tudi neizogibni meni Nacionalnih 11. Restavracija Nacionalnih 11 pod eno streho združuje Gundelove kultne jedi: gošča jetra iz Tokaja, golaž juho, paloško juhi, piščančjo juho Újházi, piščanca s papriko, sendviče Feszty, mangalico na način bakony, tatarski biftek, žličnike Somlói, Gundelove palačinke in skutino rezino Rákóczi.

Degustacija iz Nacionalnih 11. Fotografija: Árpád Pintér

Čez dan je v restavraciji lahko dobite popoldanski čaj, zvečer pa se restavracija odpre na balkonu ob kavarni, kjer na čudovitem porcelanu Zsolnay, srebrnem jedilnem listu pripravljajo klasične Gundelove jedi, ki jih pripravljajo visoko usposobljeni kuharji. Zato so izbrali Viktorja Moldovana, velikega ljubitelja klasične madžarske kuhinje, ki je na jedilniku 8500 kilometrov od Budimpešte postregel s praznično potico, rižem Bácskai in piščančjim paprikašem. Pomagajo mu šef kuhinje András Wolf, šef kuhinje János Kovács in pastry chef Györgyné Dudok.

Restavracija se od prejšnje razlikuje ne le po prenovljenem konceptu in predanih kuharjih, temveč tudi po cenah hrane: zasnovali so meni, s katerim je restavracija dostopna vsem. Ker je prenovljena restavracija Gundel odprta ves čas dneva, se lahko za nekaj tisoč forintov vsakdo usede ob dveh svetovno znanih sladicah Gundel in brezalkoholni pijači.