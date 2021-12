Izjemni novoletni orgelski koncert vas januarja čaka v baziliki svetega Štefana

Bazilika svetega Štefana v Budimpešti je priljubljeno prizorišče številnih glasbenih dogodkov skozi vse leto. Vrhunec koncertnega letnega cikla je tradicionalna predstava 2. januarja z bogato glasbeno ponudbo, ki najbolje izkoristi edinstveno akustiko bazilike.

Na novoletnem orgelskem koncertu 2. januarja boste lahko slišali nekatera najbolj priljubljena dela glasbene literature, vključno tudi s Charpentierjem: Te Deum, Albinoni: Adagio, Bach: d-mol toccata in fuga, Händel: Vodna glasba, Mozart: Aleluja, Gounod: Ave Marija, Mascagni: Ave Marija, in Ch: M. Widor: Glasbeno delo z naslovom Toccata. Na koncertu, bodo nastopili bodo najboljši madžarski umetniki, dva organista, dva operna pevca in trobentač, občinstvo pa bo lahko medtem uživalo v čudoviti baziliki.

András Gábor Virágh, dobitnik nagrade Junior Príma, bo v baziliki zaigral na orgle, András Virágh, zaslužni umetnik, dobitnik Lisztove nagrade, pa bo igral na orgle v svetišču. Vokalni del programa bosta zapela sopranistka Ildikó Szakács in mezzosopranistka Zsuzsanna Gion, odličen solo trobente pa bo interpretiral trobentač László Borsódy.

Na vrhuncu predstave boste lahko zaslišali »Hark! The herald Angels sing« znano božično pesem, pri kateri hkrati igra oboje cerkvenih orgel in vsi ostali sodelujoči. V današnjem hitrem svetu ponuja 60 minut koncerta, ki se bo začel 2. januarja ob 20.00 v baziliki svetega Štefana v Budimpešti, duševno polnjenje in kompleksno doživetje.

Ne smemo pozabiti, da so v baziliki svetega Štefana največje in najlepše zveneče monumentalne orgle v Budimpešti, ki poleg dogodka 2. januarja ob ponedeljkih ob 17. uri gostijo 45-minutne orgelske recitale. Na priljubljenih koncertih bodo nastopili organisti bazilike ter vrhunski vokalni in instrumentalni umetniki, vse pomembne informacije o koncertih pa najdete na spletni strani www.organconcert.hu.