Čudoviti adventni programi vas čakajo v pravljični palači v kraju Gödöllő

Ena največjih baročnih palač na Madžarskem se je za praznično sezono odela v božično preobleko.

Četrti adventni konec tedna, 18. in 19. decembra, bodo na Dnevih palače Gödöllő potekale različne dejavnosti podnevi, ter koncerti in predstave zvečer.

Na dvorišču in v notranjosti palače lahko izbirate med ponudbo izdelkov domače in umetnostne obrti. Obkroženi z borovci, okrašenimi s posebnimi vrstami lučk in čarobnimi lučkami na stavbah, se lahko praznično razpoložite, pečen kostanj, kurtoši in kuhano vino pa vam bodo vsekakor ogreli tako telo in dušo.

Poleg tega bosta praznični konec tedna gostom kraljevega gradu Gödöllő popestrila razstava lutk ljudske umetnosti in izdelovanje božičnih okraskov.

Adventni programi na kraljevi palači v kraju Gödöllő v letu 2021

december, sobota

Adventni vikend se začne 18. decembra z božičnim koncertom pihalnih orkestrov, ki mu sledi sprejem kraljice Elizabete v slavnostni dvorani. Temu bo sledila predstava o Betlehemu v izvedbi Lutkovnega gledališča Maska (Maszk Bábszínház). Medtem v duetu violine in harfe zazvenijo čarobne božične melodije. Po posebnem in zdaj že tradicionalnem prazničnem koncertu kitarskega orkestra Arpeggio se bo prvi dan programa zaključil z igro Zsolta Pozsgaja “Vizionarji”, ki je bila premierno uprizorjena letos.

december, nedelja 20

decembra se bo prireditev nadaljevala s prazničnim koncertom študentov AMI F. Chopina, ki mu bo sledila lutkovna predstava z naslovom Snežakovo darilo. V različnih delih gradu se bodo ves dan prepevale božične pesmi. S predstavo Ledena pravljica v izvedbi Akademije Thália Colour se boste sproščeno spravili v praznično vzdušje. Dan se bo zaključil z informativnim predavanjem Dóre Kovács o intimnih božičnih praznikih kraljeve družine.

Nadaljnje informacije: www.kiralyikastely.hu