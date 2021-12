Živahno kulturno življenja 1. okrožja je dobilo nov center.

Od poletja ljubitelje kulture pričakujejo MáraiKult na trgu Krisztina in njegove partnerske ustanove v 1. okrožju.

Márai Sándor Kulturna hiša / Fotografija: Tamás Kőrösi

Na trgu Krisztina je kraj, ki je že doživel veliko. Pionirji, partijski sestanki, gospodje, ki igrajo ruleto v elegantnih smokingih, veliki pisatelji, pesniki, plesi in večerje, druženje dam in gospodov, pitje piva.

Ta kraj je bil znan pod različnimi imeni, dolgo časa pa ga je krasil napis Budai Polgári Casino. Trenutno se imenuje Kulturni dom Márai Sándor, vendar ga zaradi priročnosti imenujemo MáraiKult.

Stavba na vogalu ulic Krisztina körút in Alagút utca bo do poletja 2021 ponovno pridobila svoj dolgo izgubljeni sijaj, s prenovljeno notranjostjo pa se bo uveljavila kot zbirališče umetnosti in kulture. Zato je vredno odpreti težka, težka, sijoča srebrno jeklena vhodna vrata in vstopiti, saj se za njimi skriva eleganten prostor, ki ponuja številne dejavnosti.

Kulturna prizorišča v 1. okrožju

V tej stavbi se trenutno nahaja sedež neprofitne organizacije Budavár Kulturális Nonprofit Kft., ki poleg MáraiKulta skrbi za program petih drugih prizorišč v prvem okrožju.

Eden od njih je hiša cvetja Virág Benedek Ház, ki je od središča oddaljena le dve postaji tramvaja in deluje kot sodobni kulturni center, razstavni prostor in baza za programe za vse starosti. Kompleks spomeniško zaščitenih stavb, ki ga omejujeta ulici Döbrentei in Apród, spominja na romantične čase Tabana, saj na notranjem dvorišču raste stoletni oreh. Hiša cvetja Virág Benedek Ház je tudi prostor za sodobne, alternativne umetniške skupine in civilne kulturne pobude, saj združuje funkciji razstavnega prostora in vključujočega prostora za srečanja skupnosti. Do letošnje pomladi bodo zgornje dvorane posvečene življenju pesnika in pisatelja Dezső Tandori, in sicer z razstavo “Kraj, namenjen pogrešanim – Tandorijeva prisotnost”.

Drugo pomembno prizorišče je salon Anna Jókai na ulici Iskola, ki zvesto ohranja vzdušje starih meščanskih salonov, hkrati pa je središče sodobne literature na obali: v njem potekajo predstavitve knjig, literarne predstave, bralni večeri in uganke.

V prvem okrožju sta dve galeriji, ki dopolnjujeta paleto neprofitne kulturne ustanove Budavári Kulturális Nonprofit. Galerija Tér-Kép se nahaja v soseski Horváth Garden, le nekaj minut od trga Krisztina, in je galerija sodobnih umetnikov s čistim in sodobnim prostorom. Poleg likovne umetnosti so na razstavi predstavljena tudi izjemna dela kiparjev, industrialcev in fotografov. Razstave bodo spremljali spremljevalni programi, ki bodo omogočili čim večjo interakcijo z javnostjo. Galerija Várnegyed na strani gradu je varno zatočišče za lokalne umetnike iz Bude, majhen, a zelo očarljiv Vízivárosi Klub pa je skupnostni prostor 1. okrožja.

Kulturni dogodki v 1. okrožju v decembru