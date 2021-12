7 mest v Budimpešti, kjer lahko poskusite zimske okuse

Adventni čas zaključujemo s kurtoši z okusom božiča, čajanko v zimski deželi, neizogibnimi jedmi praznične mize in kdo ve koliko drugimi zemeljskimi dobrotami. To je neponovljiva priložnost, da okusite najbolj posebne okuse zime v Budimpešti.

DNB Budimpešta, gastronomski dragulj, ki zaznamuje peštansko obalo Donave, skoraj vsak dan do božiča pripravlja praznične dobrote. Do 20. decembra se lahko udobno namestite v preddverju in se s popoldanskimi čajankami in prigrizki prepustite zimskemu čudežu, ob adventnih nedeljah in prazničnem kosilu 25. in 26. decembra pa lahko božično vzdušje pričarate še bolj čudovito s pojedino z nadevanim zeljem, počasi pečenimi račjimi kraki in pečenimi zobatcem ter tradicionalno potico. Medtem ko bo DNB Budimpešta 24. decembra zvečer postregel z jagnjetino na žaru, divjačinskim ragujem in bučno pito, je dobro vedeti, da nam ni treba zamuditi slastnih prazničnih dobrot iz udobja naših domov, saj nam te po želji lahko dostavijo tudi na dom.

1052 Budimpešta, Duna-korzó

Ni boljšega vikenda v decembru kot praznovanje bližajočega se božiča z obilno malico ali kosilom na adventno nedeljo in prižiganjem sveč. Restavracija ARZ je 12. in 19. decembra pravi kraj za pozne adventne prigrizke, kot je iz pravljic znano doživetje “razprostrite, razprostrite mi mizo”, s samopostrežnim kosilom s predjedmi, testeninami, okusnimi glavnimi jedmi in sladicami ter lokalnimi vini, pivom in pijačo za potešitev žeje. 25. decembra bodo poleg madžarskih v ospredju tudi libanonski božični okusi, zato je vredno tukaj preživeti čim več nedelj in poskusiti čim večji del menija, ki se spreminja od priložnosti do priložnosti. Rezervacije lahko opravite po telefonu +36 1/327-6392 ali e-pošti arz.budapest@ihg.com.

1052 Budimpešta, Apáczai Csere János u. 12-14.

V pivskem raju Anker köz, Madhouse, bodo letos s svojimi specialitetami, ki spominja na temne čase vsekakor ponudili posebnosti. Tisti, ki so mislili, da je pivo dobro le hladno, se lahko zdaj prepričajo, da ni vedno tako, saj so po poletni prenovi pivske kaše zdaj predstavili vroče vinsko pivo Hot Serve. Kremasta osnova vročega piva je dopolnjena z belo čokolado, slano karamelo in smetano, drugič pa z medenim pivom in južnim sadjem, ki spominja na tradicionalno kuhano vino. Vemo tudi, da je sprehod po središču mesta pozimi veliko boljši s toplo pijačo v roki, zato prosite za 2 dl Hot Serve s seboj in poskusite tudi vi: pivo ni dobro le hladno!

1061 Budimpešta, Anker köz 1-3.

Če ste se vedno spraševali, kje v mestu dobite najboljše domače kuhano vino, imamo za vas poleg dobre novice tudi lokacijo. Na ulici Krúdy boste našli srce in dušo palačnega okrožja, bar Zengő, raj obrtniških piv, vrhunskih pijač in majhnih serij izjemnih madžarskih vin. Ob mrzlih zimskih večerih se v obokanih kletnih prostorih odvijajo degustacije vin in okusni prigrizki ter bogata kulturna ponudba. Zengő vas pričakuje ob skrbno izbranih vinih zvrstili prisrčni koncerti, degustacije, kvizi in razstave. Če iščete nekaj posebnega za pod božično drevo, lahko izbirate med redkimi madžarskimi vini, vinskimi paketi in degustacijskim programom muzejskih vin.

1088 Budimpešta, Krúdy u. 6.

Prišel je tisti letni čas, ko je zrak napolnjen z upravičeno sladkim vonjem po hrustljavi zunanjosti in mehki notranjosti, saj se v slaščičarni Medvedek sladkosned drug za drugim podajajo sladki kruhki, ki se veselo valjajo z žarečega oglja. Tako razumemo, da so Arturji Gombóci kurtošev (slavni lik otroške risanke, ptič ki obožuje čokolado) že nekaj dni sanjali o okusih vanilje, cimeta, orehov, kokosa, kakava in mandljev, a tudi o zimskih specialitetah z okusom ingverja, božične začimbe in pasijonke. Poskusite zimsko izdajo Pravljica s smetano, kokosovo kremasto hruškovo torto z medeno stepeno smetano in medenim kremnim sirupom, praznično pričakovanje pa dopolnite s pikantnim, kuhanim jabolčnim sokom, kakavovo peno, vročo čokolado in božanskimi kavnimi specialitetami.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

Bistro Déryné, ki ga je leta 1914 odprla slavna slaščičarska družina August, je od leta 1951 ena najbolj priljubljenih in prijetnih restavracij v mestu. Poleg madžarske in francoske kuhinje lahko v restavraciji Déryné pričakujete tudi odlično ponudbo madžarskih vin in očarljivo notranjost. Bistro na Krisztina trgu je priljubljeno prizorišče romantičnih večerij in veselih malic in kosil z živo glasbo, kjer je čas, preživet skupaj, vedno pravo darilo, in v prazničnem času to ni nič drugače. Od 18. decembra do 9. januarja bodo neprekinjeno na voljo kul bistro jedi iz odličnih sestavin, od klasičnih poznih zajtrkov do silvestrskih večerij in večernih ponudb á la carte. Več podrobnosti na strani Déryné na Facebooku!

1013 Budimpešta, Krisztina tér 3.

The Ritz-Carlton, Budimpešta se nahaja v središču mesta in ponuja programe ter širok in enako impresiven izbor božičnih dobrot za domačine in obiskovalce iz tujine. Božična sezona se letos začne s čarobnim plesom luči in tradicionalnimi božičnimi lučkami steklarske manufakture Varga Crystal v središču hotela v salonu Kupola Lounge. Letos je madžarski manufakturer kristala prvič izdelal božične okraske, ki bodo med prazniki na ogled izključno v hotelu The Ritz-Carlton v Budimpešti.

Od prve adventne nedelje hotel pripravlja tudi tradicionalno božično pecivo, prijetno čajanko z edinstvenim programom in praznični meni, vendar se zdi praznična ponudba kuharja in slaščičarja, božična večerja s puranom in tradicionalna praznična torta, ki jo lahko uživate ne le v hotelu The Ritz-Carlton, Budapest, temveč tudi v udobju svojega doma, neizpodbitna. Če iščete popolno darilo za svoje bližnje, prijatelje ali poslovne partnerje, je še vedno vredno obiskati kraj, saj sta na voljo dva božična paketa, polna posebnih dobrot, vključno z okusnim šampanjcem in nebeškimi poticami.

Za primeren zaključek leta 2021 vam priporočamo silvestrsko večerjo, ki jo je navdihnila hotelska restavracija Ipanema Brazilian Grill, navdihnjena z latino glasbo, ki bo naslednje leto pozdravila z lahkotno in zabavno zabavo ob spremljavi vaših najljubših melodij iz 80. let. Za več podrobnosti, naročilo in rezervacijo pokličite +3614295500 ali pišite na concierge.budrz@ritzcarlton.com.

1051 Budimpešta, Erzsébet tér 9-10.