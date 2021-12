3 topli napitki za božično vzdušje, ki jih lahko enostavno pripravite

Ko se bliža praznični čas, kavarne preplavljajo cimetovi in pomarančno-čokoladni topli napitki, ki kar najbolj povečajo božično vzdušje in so dandanes nesporen del adventnih priprav. Če želite te dobrote prenesti v svoj dom, preizkusite spodnje recepte, ki so hitri in enostavni za pripravo ter so kot nalašč za hladna zimska jutra, popoldansko druženje s prijatelji ali večerni film.



Fotografija: Mária György

Latte z medenjaki

Sestavine

skodelica espressa

125 ml mleka

pol kavne žličke mletega cimeta

pol kavne žličke mletih klinčkov

ščepec mletega ingverja

pol žličke javorjevega sirupa

stepena smetana, medenjaki za dekoracijo

Priprava

Skuhajte skodelico kave Segrejte mleko, dodajte začimbe in javorjev sirup ter to mešanico stepite s penilnikom za mleko. Nato prelijte kavo in okrasite po želji.

Fotografija: Mária György

Ruski čaj z okusom kuhanega vina (brezalkoholna pijača)

Sestavine

1 filter za ruski čaj

sok granatnega jabolka

nagelji (celi)

cimet (celi)

zvezdasti janež (celi)

kardamom (celi)

piment (celi)

pomaranča

limona

jabolko

brusnice

sladkor

Priprava

Recept lahko kombinirate na različne načine po svojem okusu in eksperimentirate s količinami, vendar pa postopek priprave ostaja enak. Čajni filter najprej prelijte z vročo vodo in pustite stati 5 minut. Sok granatnega jabolka prelijte v veliko posodo, dodajte začimbe in segrevajte na nizki temperaturi. Nato lahko dodate sadje: agrume lahko stisnete ali jih narežete skupaj z jabolkom. Ko se začne segrevati, prilijte čaj ali dodajte sladkor po okusu (vredno ga je prej poskusiti). Ko se na vrhu začnejo delati mehurčki, pustite, da se na ognju še malo segreje, nato napitek odstranite in pokritega pustite hladiti 45 minut, da se okusi povežejo. Nato napitek lahko ponovno segrejete in uživate

Fotografija: Mária György

Vroča čokolada s poprovo meto

Sestavine

250 ml mleka

nekoliko kapljic izvlečka poprove mete

35 g temne čokolade

ščepec soli

sladkor po okusu

1 čajna žlička kakava v prahu

2 žlici stepene smetane (ni obvezno, vendar naredi vročo čokolado bolj kremasto)

Priprava

Mleko prelijte v kozico, dodajte nekaj kapljic izvlečka poprove mete in temno čokolado, narezano na majhne kocke, ter premešajte. Nato dodajte kakav v prahu, sol, sladkor in smetano. Dobljeno zmes postavite na počasen ogenj in jo med nenehnim mešanjem segrevajte, dokler se ne zgosti, pri tem pa pazite, da se ne zažge. Ko se kremasta zmes vroče čokolade dobro zgosti, jo lahko prelijete v skodelice in, če želite še bolj sladko, postrežete z nekaj marshmallowsi.