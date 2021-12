Legendarna restavracija v Pešti se ponovno odpira kot koktajl bar novega vala

Restavracija Kispipa, nekoč legendarna restavracija v Pešti, je septembra letos na ulici Akácfa, v 7. okrožju ponovno odprla svoja vrata s prenovljenim konceptom. Ta lokacija je postala tradicionalen, a sodoben koktajl bar, ki čaka na stare in nove goste.

Od štiridesetih let naprej se mnogi izmed nas spominjajo Kispipa in imajo kakšno zgodbo o restavraciji. Nekateri srečneži so tukaj slišali Rezsőta Seressa in njegovo izvedbo pesmi “Žalostna nedelja”, ki je, čeprav melanholična, morda še danes največja madžarska svetovna uspešnica.

Rezsőta Seressa na lokaciji spominja mini kipec Kolodka na steni stavbe proti ulici.

Sedanji lastniki so restavracijo Kispipa prevzeli decembra 2019, ko je bila še vedno pivnica z obrtniškim pivom, vendar so imeli v mislih povsem drugačen koncept.

Čeprav je bila prenova končana do marca 2020, je zaradi epidemije prenovljena Kispipa odprla vrata šele septembra letos: kakovosten koktajl bar, ki ostaja zvest svoji preteklosti. V baru se na primer vsak dan vrti živa glasba s solističnimi in duetnimi izvajalci, kar zapolnjuje vrzel v mestnem središču Pešte.

Koktejli v moderni preobleki

Ustvarjalec koktajlov je glavni barman Dániel Ujj, ki ima mnogoletne izkušnje iz tujine. Dani je od lastnikov dobil proste roke, zato ni dvakrat premislil, ali naj sprejme povabilo.

Na meniju koktajlov, ki se spreminja iz tedna v teden, so koktajli novega vala in stare klasike, kot je Espresso martini, ki ne temelji v celoti na originalnem receptu, vendar je še vedno velika uspešnica. Ta majhen preobrat je značilen za vse pijače, ki jih pripravljajo v lokalu Kispipa, in je sestavni del koncepta, o katerem vam osebje enega najbolj kompetentnih lokalov v mestu z veseljem pripoveduje.

V koktajl baru na Akácfa ulici lahko poskusite tudi tako imenovane clarified koktajle, ki so dandanes zelo priljubljeni in, ki jih s posebnim postopkom pričarajo v elegantno bistre koktejle. Njihova priprava je precej naporna in traja dlje kot priprava običajnega koktajla, vendar jih je vseeno vredno poskusiti, če želite pijačo edinstvenega videza, ki bo prevarala vaše čute.

Impresivna ponudba vključuje tudi številne specialitete ruma in gina, vendar ljubitelji viskija ne bodo razočarani.

Brezhibne barske jedi

Tudi če postanete lačni, vam ni treba skrbeti, saj vam v baru postrežejo z visokokakovostno barsko hrano. Predstavitev izbora terin ali paštet, na primer, je še posebej domiselna, ne zanemarljive pa so tudi posebne sestavine namazov, vključno s fazanovim, račjim in včasih celo zajčjim mesom, začinjenim z ustreznim napitkom.

Neizogibna kombinacija burgerja in ocvrtega krompirčka je v restavraciji Kispipa na mizi tudi v sodobni preobleki: burger Wagyu je narejen iz vrhunskega mesa, ki ga v bar dostavi ena od najboljših budimpeških steakhousov. Postrežen s prilogo steak krompirčka z okusno majonezo s tartufi je popoln zaključek.

V Budimpešti je to morda edini kraj, kjer lahko jeste kultno japonsko ulično hrano, sendviče Kispipa Sandos v slogu Katsu Sando, postrežene s klasično svinjino ali vrhunskim mesom Iberico, medtem ko so Sando s gobami in ocvrtim mozgom, kisla pljučka in vampi, te jedi pomenijo vznemirljiv in drzen povratek v nekoč priljubljeni meni restavracije Kispipa.