Božična potica leta 2021: Tukaj so najboljše makove, orehove in gurmanske potice!

Madžarsko združenje slaščičarjev je ponovno razpisalo natečaj Potica leta, ki je bil prvič objavljen lansko leto. Tukaj so najboljše makove, orehove in gurmanske potice leta 2021!

Poleg priljubljenih strokovnih tekmovanj panožnega združenja – tekmovanj Sladoled leta in Torta Madžarske – je cilj tega tekmovanja povečati ozaveščenost o odličnih sestavinah, ki se uporabljajo pri proizvodnji prazničnega peciva, in spodbujati potrošnjo obrtniških potic med potrošniki, ki iščejo pravo kakovost.

Prijave so bile sprejete v kategorijah »Tradicionalna orehova potica”, “Tradicionalni makova potica” in »Gurmanska potica”. V kategoriji Gurmanska potica so se lahko tekmovale vse potice z okusom in nadevom in sestavino, navedeno na seznamu sestavin, ki so uvrščene na seznam Vodnika živil. V to kategorijo spadajo tudi posebne potice z mešanimi nadevi.

Prispevke so ocenjevali trije sodniki za vsako kategorijo. V treh kategorijah je žirija, sestavljena iz priznanih strokovnjakov in osebnosti, poskusila in ocenila skupno 56 potic.

Sestava žirije na tekmovanju Božična potica 2021:

Slaščičarski mojster Zoltán Andrész, lastnik slaščičarne Andrész

József Auguszt, slaščičarski mojster, lastnik slaščičarne Auguszt na ulici Fény

Levente Harsányi, radijski in televizijski voditelj ter kolega slaščičar

Zsolt Karl, slaščičarski mojster, lastnik podjetja Karl Cukrászda v Dunaharaszti, večkratni zmagovalec lanskega tekmovanja

István Knezsik, predsednik Velike avtomobilske koalicije

Gábor Mészáros, slaščičarski mojster, lastnik slaščičarne Mészáros v kraju Szombathely

László Nándori, slaščičarski mojster, lastnik slaščičarne Nándori v Budimpešti

Veronika Sznopek, zmagovalka televizijskega šova – Slaščičarski mojster

Margit Varga – solastnica in glavna slaščičarka nekdanje slaščičarne Zazzi

V kategoriji gurmanov so ustvarjalni strokovnjaki prijavili številne posebne kombinacije okusov. Priljubljene sestavine so bile pistacije, lešniki, indijski oreščki, marcipan, suhe slive in slivova marmelada, uporabljali pa so tudi hruške, sončnice, pinjole, buče, mango in rdeče vino.

Zmagovalci tekmovanja Božična potica 2021:

V kategoriji tradicionalne orehove potice:

Zlata medalja, zmagovalec Božične orehove potice leta: Andrea Simon, Trattoria di Sophia – Budimpešta

Srebrna medalja: Szilvia Pass, Slaščičarna Aranyalma – Székesfehérvár

Bronasta medalja: Zoltán Kiss in Dániel Kiss, Kiss Cuki – Lajosmizse

Zlata medalja, zmagovalec Božične orehove potice leta: Andrea Simon, Trattoria di Sophia – Budimpešta

V kategoriji tradicionalne makove potice:

Zlata medalja, zmagovalec Božične makove potice leta: Péter Szurgent, Szurgent Kézműves Fagylaltozó és Cukrászda (Szurgent Obrtniška slaščičarna in sladoledarnica) – Budimpešta

Srebrna medalja: Béla Németh, Sütibolt – Keszthely

Bronasta medalja: Zoltánné Kara József, Erika Cukrászda – Kesztölc

Zmagovalec Božične makove potice leta: Péter Szurgent, Szurgent Kézműves Fagylaltozó és Cukrászda (Szurgent Obrtniška slaščičarna in sladoledarnica) – Budimpešta

V kategoriji gurmanske potice:

Zlata medalja, zmagovalec Božične gurmanske potice leta: Advent Gyöngye – Ildikó Urbán, Ildikó Cukrászda (Slaščičarna Ildikó) – Szarvas

Srebrna medalja: Potica sončna hruška – Attila Berecz, Máksüti Kézműves Cukrászda (Obrtniška slaščičarna Máksüti), Piliscsaba

Bronasta medalja: Karamelizirana jabolčna, bučna potica – Annamária Rus, Kitti Békés, Ibolya Fodor, Virág Cukrászda (Slaščičarna Virág) – Érd

Zmagovalec Božične gurmanske potice leta: Advent Gyöngye – Ildikó Urbán, Ildikó Cukrászda (Slaščičarna Ildikó) – Szarvas

Dobitnik posebne nagrade za potico z najvišjim številom točk je Elemér Auguszt: Advent Gyöngye – Ildikó Urbán, Ildikó Cukrászda (Slaščičarna Ildikó) – Szarvas

Predstavljamo vam recept najboljše gurmanske potice:

Gurmanska potica leta, adventni biser, je narejena iz tradicionalnega testa (pozsonyi) in napolnjena z mandljevim nadevom, sesekljanimi brusnicami, namočenimi v žganju Irsai, praženimi in mletimi semeni črnega sezama ter kančkom cimeta.