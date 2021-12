7 krajev z vročo čokolado v Budimpešti, ki bodo ob hladnih dneh, ogreli vašo dušo

Z nastopom hladnega vremena smo vse bolj željni dražljajev, ki nam lahko pomagajo napolniti baterije in se nekoliko sprostiti. Druga možnost za polnjenje baterij je vroča čokolada, po kateri se boste počutili bolje. Predstavljamo vam nekaj krajev v Budimpešti, kjer lahko uživate v prijetnem vzdušju in okusni vroči čokoladi.

V preteklih letih se je RomKafé zaradi svoje raznolike ponudbe in nenavadnega, a prijetnega vzdušja uvrstil na vrh številnih naših seznamov. Kavarna na ulici Tűzoltó, polna medvedkov, je vredna obiska tudi pozimi, saj ponuja neizčrpno izbiro vroče čokolade, ki vam bo ogrela dušo na mrzel zimski dan. Rengeteg ponuja skoraj 250 vrst vroče čokolade, pripravljenih iz goste čokolade, zato se je vanj vredno vračati po nove okuse.

1094 Budimpešta, Tűzoltó u. 22.

Če želite res kakovostno vročo čokolado, se odpravite v Espressoul! Ekipa iz belgijskih čokoladnih pastil z velikim strokovnim znanjem in visoko vsebnostjo kakava ustvarja napitke, ki v sivih zimskih dneh poskrbijo za nepozabno doživetje okusa. Resnično poskrbijo za vse in vsakogar, saj lahko izbirate med petimi možnostmi (temna čokolada, mlečna čokolada, bela čokolada, karamela in bela čokolada, brez sladkorja), pri čemer je polnjenje zagotovljeno z vsako od njih.

1051 Budimpešta, Hercegprímás utca 17.

Če med naštetimi ne najdete svoje najljubše, vam priporočamo izbiro vroče čokolade v kavarni Nothing Café. Izbirate lahko med 60 različnimi vrstami, zato vsakdo najde nekaj zase. Vroče čokolade so narejene iz kombinacije kakava in vrhunske stopljene čokolade, na vrhu pa je stepena smetana, ki jo pripravijo na kraju samem. Kakovost je torej zagotovljena. V trgovino je najbolje priti zvečer, saj vas ob večerih čaka očarljivo vzdušje.

1052 Budimpešta, Károly körút 22.

Kavarne Madal se nahajajo na več mestih v središču mesta, vendar jih ni vredno obiskati le zaradi kave. V vseh trgovinah skrbijo za uporabo naravnih in obrtniških sestavin, nič drugače pa ni niti z vročo čokolado iz 70-odstotnega perujskega kakava. Za sladkanje se uporablja sladkor iz kokosovih cvetov, ki daje res poseben okus, ne da bi preglasil osnovne okuse. Poleg vroče čokolade boste našli tudi neizogibno umetnost latte art.

1053 Budimpešta, Ferenciek tere 3.

Čokoladnica EndorFine na ulici Papnövelde ponuja izbor čokolad in sladkarij izjemne kakovosti domačih in tujih proizvajalcev, kar se odraža tudi v izboru vročih čokolad. Gosta vroča čokolada, ki jo dobite tukaj, je narejena iz 60 % kakavove mase brez arom. Za tiste, ki imajo raje bolj ekstremne okuse, pa so vedno na voljo različne začimbe, čili in kandirani koščki pomaranče. Posebnost trgovine je, da za kupce na zahtevo pripravijo jedi iz sestavin lokalnega izvora.

1053 Budimpešta, Papnövelde utca 2.

Ahoy! je kraj, ki je vsako zimo nepogrešljiv in kjer lahko najdete pravo vročo čokolado za vsakogar. Na jedilniku je 14 različnih okusov, vsi pa so narejeni iz vrhunske, celo obrtniške čokolade. K toplim napitkom priporočamo tudi vaflje, ki jih pečejo v lokalu in jih lahko poskusite s številnimi dodatki. Če pa se raje zavijete v odejo med štirimi stenami s toplo pijačo, lahko zdaj naročite stekleničke vroče čokolade, ki jih lahko pripravite doma, kar je lahko odlično božično darilo.

1053 Budimpešta, Papnövelde utca 3.

Že ime vinoWonka, ki goste vabi na promenadi Corvin, kaže na to, da se v njem lahko izbirajo tako ljubitelji vina kot ljubitelji vroče čokolade. Čeprav je za zdaj bolj vinoteka, pa ne smete pozabiti na poseben izbor 20 različnih vročih čokolad. Vsi napitki so narejeni iz belgijskih čokoladnih pastil z dodatnimi okusi, ki so lahko celo domača slivova marmelada ali ingver. Vroče čokolade – seveda na voljo tudi alkoholne različice – so postrežene s stepeno smetano na vrhu in piškoti ob strani.

1082 Budimpešta, Corvin sétány 2.