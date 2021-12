Ekskluzivno darilo in nastopajoči zvezdniki v sezoni 2022 gledališča na prostem Margitszigeti Szabadtéri Színház, na Margitinem otoku

Medtem ko uživamo v blagodejnem zimskem soncu in prijetnih večernih lučkah, se ekipa gledališča Margitszigeti Színház nenehno pripravlja na naslednjo sezono in s ponosom objavlja imena zvezdnikov za poletno sezono 2022 ter ekskluzivno adventno darilo za svoje občinstvo.

Nova sezona in darilo za javnost

Gledališče Margitszigeti se pripravlja na novo sezono leta za sezono leta 2022, v letošnjem adventnem času pa za svoje občinstvo pripravlja ekskluzivno darilo, omejeno izdajo ALL IN ONE darilna kartica s popusti, ki je na voljo z znatnim popustom. Posebno kartico lahko kupite za 20.000 HUF, vendar je vredna 30.000 HUF in jo je mogoče v celoti unovčiti do konca poletne sezone 2022. Ko porabite znesek na kartici, lahko darilno kartico uporabite kot kartico za popust, s katero ste poleg posebnih storitev VIP upravičeni do dodatnega 20-odstotnega popusta pri prihodnjih nakupih vstopnic.

“Čeprav uživamo v blagodejnem zimskem soncu, se ekipa gledališča Margitszigeti Színház nenehno pripravlja na naslednje poletje in s ponosom predstavlja svoje načrte za sezono 2022. Pričakovanje prihajajočega adventnega časa je prav tako del iskanja božičnih daril kot samega časa, zato k programom ponujamo adventni darilni bon: način, kako nagraditi naše zvesto občinstvo, ki gledališče vsako leto izbere za svojo poletno destinacijo. S kartico bo imetnik le te prejel tudi resnično dragocen darilni paket, saj bodo ekskluzivne ponudbe gledališča in njegovih slavnih zvezdnikov članom VIP na voljo z znatno cenovno ugodnostjo.” – pravi Teodóra Bán, izvršna direktorica in umetniška vodja gledališča Margitsziget.

Teodóra Bán, izvršna direktorica in umetniška vodja Margitszigeti Színház – Foto: Gledališče Margitsziget, Nagy Zoltán

Zvezde iz širokega sveta

Gledališče na prostem na otoku bo v sezoni 2022 nedvomno eno najbolj impresivnih gledališč na prostem v državi in največje gledališče na prostem v Budimpešti, v katerem bodo nastopile številne svetovne zvezde. Ruska sopranistka Aida Garifullina, ki je slavila v Kraljevi operni hiši v Londonu, Dunajski državni operi in Metropolitanski operi v New Yorku, ter druga karizmatična svetovna zvezda, italijanska operna sopranistka Maria Agresta, bosta prav tako zasijali na Margitinem otoku.

Leta 2022 se bo s svetovno premiero predstave Wien, Wien, nur du allein baleta Béjart Ballet Lausanne vrnila tudi prava zanimivost plesnega žanra, medtem ko bo na glavnem odru eno najbolj razkošnih big band zabav tega poletja priredila skupina Pink Martini.

Pink Martini – Fotografija: Chris Hornbecker

Domače zvezde

Poleg baleta in opere so na repertoarju tudi koncerti klasične in popularne glasbe ter večje gledališke predstave. Skupina Cotton Club Singers bo predstavila spektakularni ABBA Jazz Show, Fegya Jávori, ustanovitelj Budapest Klezmer Banda, pa bo na otoku Margaret s številnimi zvezdniškimi gosti predstavil svoj celotni opus. Miklós Fenyő, László Dés, skupina Budapest Bar ali Caramel so že pričakovani in predvideni nastopajoči na velikem odru na Margaretinem otoku.

Jávori Fegya (Klezmer) – Fotografija: Gledališče Margitsziget – Mihály Samu Gálos

Celotni program za sezono 2022 gledališča na prostem na Margitinem otoku je na voljo na spletni strani margitszigetiszinhaz.hu