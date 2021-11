Štiridelna serija koncertov z najlepšimi deli skladatelja jeseni

Na vprašanje, kako lahko sklada tako lepo glasbo, je kar epsko odgovoril, da mu jo naroča njegova založba. Brahms je bil sicer kar pikrega značaja, a njegova glasba je božajoča. Na srečo moramo mi le poslušati, k čemur nas novembra vabi serija štirih koncertov Concerto Budapest.

Elisabeth Leonskaja / Fotografija: Marco Borggreve

Brahms je bil »tisti drugi moški«: tisti, ki na koncu ne dobi ženske, tisti, ki gre svojo pot. V 19. stoletju, ko se je glasba popolnoma spremenila in je nastopila doba polbogov genijev, si ni prizadeval, da bi bil na čelu ladje sprememb. Namesto tega je sedel v gostilni, pil grenko nemško pivo in na notni papir pisal vpadljive melodije.

Govorili so, da bo drugi Beethoven, in nekaj časa je bil zaradi tega kar v depresiji, svojo prvo simfonijo je pripravljal celo štirinajst let. Bach je bil zanj prav tako pomemben, saj je bila njegova glasba, tako kot Bachova, strogo strukturirana, temeljila je na starih oblikah, vendar še zdaleč ni monotona. Seveda ne! Postavili so ga ob bok Lisztu, Wagnerju, resničnim naprednjakom, in v tej tradiciji se je on dobro počutil.

Trdil je, da je ateist, vendar svojega prvega rekviema ni napisal v latinščini, temveč v nacionalnem jeziku. Bil je brezupno zaljubljen v ženo svojega učitelja Schumanna, v Claro, vendar iz njiju nikoli ni nič nastalo. Kako bi bilo? Nekateri pravijo, da je bil Brahms zaljubljen v upanje. Vse svoje želje in vse svoje strasti je usmeril v glasbo.

Brahms se je na koncu otresel etikete drugega Beethovna, danes pa mu ni več treba odrivati Wagnerja in Liszta. Delal je to, kar je delo skladatelja: pisal je čudovito glasbo. Njegova glasba je polna energije in čustev, kar je dovolj tudi za to, da je še danes priljubljena pri mnogih. Skoraj vse, kar je skladal, ima jesensko vzdušje in ni naključje, da se je András Keller, umetniški vodja Concerta Budapest, jeseni spomnil na Brahmsa.

Skladateljeva dela bodo konec meseca izvedena na štirih koncertih na Akademiji za glasbo. V soboto, 27. novembra, bomo prisluhnili glasbi starejšega, velikega bradatega mojstra. Avstrijska solistka gruzijskega rodu Elisabeth Leonskaya bo izvedla II. klavirski koncert. 28. novembra popoldne bosta dve “veliki” komorni deli, Sekstet v B-duru in Klavirski kvintet v f-molu, izvedli razširjeni Kvartet Keller, Miklós Perényi in Leonskaja. Istega večera bo Kristóf Baráti izvedel Brahmsov violinski koncert, sledil bo Klavirski kvartet št. I. v orkestralni predelavi.

Več informacij: concertobudapest.hu