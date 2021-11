5 nepogrešljivih jesenskih dejavnosti in zanimivosti v očarljivem mestecu Gyula

Kmalu se bomo poslovili od uspavane jeseni, a preden se poslovimo za vedno, se nam novembra pridružite na pomembnem izletu v Gyulo!



Na 600 let starem gotskem grajskem dvorišču iz opek v Gyuli, in na slikoviti obali jezera, ki obdaja trdnjavo, poleti gledalce pričakuje najstarejše gledališče v državi. Raznolik poletni gledališki repertoar vsako leto v mirno jugovzhodno mestece privabi številne ljubitelje kulture, manj ljudi pa ve, da Gyula zunaj turistične sezone, od jeseni do pomladi, gosti tudi odlične gledališke in glasbene predstave v prenovljenem komornem gledališču. Letos novembra bosta gledališče Petőfi in gledališče Csavar v Sopronu 24. novembra med drugim uprizorila klasično dramo Ingmar Bergman Prizori iz poroke.

5700 Gyula, Kossuth Lajos utca 13.

Fotografija: Sutus Dolli

Ena najbolj obiskanih znamenitosti v Gyuli je slaščičarna Százéves Cukrászda (Stoletna slaščičarna), ustanovljena leta 1840, ki že skoraj 200 let ponuja kavo, čaj in pecivo, zdaj pa tudi kuhan sladoled, ročno izdelane bonbone in čokolado Cadeau ter nepozabne sladice. Hiša na trgu Erkel Ferenc je bila zgrajena leta 1801 in v njej je skoraj 40 let delovala lekarna, dokler ni slaščičar András Salis na tem mestu odprl svoje slaščičarne. Še vedno je ohranjenih več kosov pohištva in okrasnih elementov iz 19. stoletja, nekdanja slaščičarska delavnica pa je bila preurejena v muzej slaščic s starinskim orodjem, ki je edinstvena atrakcija v državi.

5700 Gyula, Erkel Ferenc tér 1.

Grad Almásy v Gyuli, ki je prejel nagrado za zgledno obnovo spomenika, končano leta 2016, ponuja vpogled v skrivno življenje osebja, ki je služilo gospodom. Poleg vsakdanjega življenja grofove družine se tukaj razkriva tudi zgodba o tem, kako je živelo plemstvo in katera opravila so opravljali v nevidnem udobju svojega življenja. Poleg stalne grajske razstave je v vinski kleti stavbe na voljo tudi soba za oddih, v kateri se lahko udeležite tematske pustolovščine o gentlemanskem življenju. Poleg tega, lahko ob jesenskih sobotah zvečer ob pol sedmih ob svečah odkrivate klet in stopnišče za služabnike, ter tukaj v večerni svetlobi občudujete gospodsko notranjost 19. stoletja.

5700 Gyula, Kossuth Lajos utca 15.

Večino obiskovalcev v Gyulo nedvomno privabljajo termalna kopališča, katerih tradicija sega vse v turške čase, ko je turški popotnik Evlia Cselebi v svojih zapiskih omenil skupno 11 kopališč v Gyuli. Vendar je trajalo nekaj stoletij, preden se je leta 1958 iz globin prvič pojavila danes znana termalna voda Gyula, ki je pol leta pozneje, maja, napolnila bazen. Zaradi hitrega razvoja zdravilišča je bila Gyula v 70. letih prejšnjega stoletja prvo mesto v državi, kjer so se vsi otroci učili plavanja. Razvoj se v zadnjih 50 letih ni upočasnil, tako da vas danes poleg termalnih bazenov in tretmajev tukaj čakajo tudi savne, parne sobe, wellness kopališče in družinsko doživljajsko kopališče.

5700 Gyula, Várkert utca 2.

Skozi mestno središče Gyula teče umetni kanal Élővíz-csatorna (Živa voda), ki si je – kot pove že priljubljeno ime med domačini Körös- utrl pot skozi strugo nekdanjega mrtvega rokava Fehér-Körös. Bregovi kanala, ki teče skozi vrtove urejenih hišic, so jeseni obarvani rumeno-rjavo, zato je sprehod ob vodi zelo prijeten in lagoden. Za bolj aktivno preživljanje prostega časa se lahko prijavite na enega od izletov Tourinform, na kateri se lahko odpravite s kanuji, ter, ki vas bo popeljal na divjo pustolovščino, na kateri boste spoznali divje živali kanala Élővíz in regije Körös.

Prijava: 5700 Gyula, Kossuth Lajos utca 7., Tourinform Iroda