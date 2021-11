Če stojite na razgledni ploščadi Zsitvay se pred vami razprostira čudovit panoramski pogled na citadelo Višegrad

Lepoto komolca Donave lahko občudujete z neštetih zornih kotov, vendar je le malo krajev, kjer lahko uživate v takšni panorami kot z vrha razgledne ploščadi Zsitvay. Zato ni čudno, da je razgledni stolp na vrhu Nagyvillám v hribovju Višegrad priljubljena turistična atrakcija v prav vseh letnih časih.



Razgledna točka Zsitvay s panoramskim razgledom – Fotografija: DRONE EYE photography

Ta 378 metrov visok razgledni stolp je bil zgrajen leta 1933 ob 20. obletnici ustanovitve madžarskega turističnega združenja in je dobil ime po predsedniku združenja Tiborju Zsitvayu. Odprtje objekta je takrat pritegnilo množice ljudi, ki so s čolni prihajali v Višegrad, da bi občudovali to novo zgrajeno razgledno točko, ki je bila za spomenik razglašena le leta 2005.

Arhitekti so zunanjost stavbe oblikovali tako, da se ujema z okoliško citadelo in Salomonovim stolpom.



Z vrha razgledne ploščadi je tudi v meglenem vremenu odličen razgled na komolec Donave – Fotografija: DRONE EYE photography

Zaradi čudovitih panoramskih razgledov in lahke dostopnosti sta razgledna točka in območje Nagyvillám, izredno priljubljeni destinaciji za pohodnike.

Ob jasnem vremenu lahko z vrha stavbe vidite celo prestolnico, od tukaj pa lahko komolec Donave s prostim očesom opazujete tudi ob oblačnem vremenu.

Le 200 metrov od razgledišča je na voljo parkirišče, od koder se lahko v desetih minutah sprehodite do čudovite panorame. To destinacijo je vredno obiskati tudi z otroškim vozičkom in majhnimi otroki, saj bo sprehod po stolpu za najmlajše razburljivo doživetje.

Gledališče Zsitvay od zgoraj – Fotografija: DRONE EYE photography

Do razgledišča se lahko pripeljete tudi s kolesom, če pa iz Višegrada prihajate peš, sledite državni modri poti in nato ob oznaki modri trikotnik.

To pot lahko udobno opravite v največ eni uri.

Če pa med pohodom postanete lačni, pa lahko tukaj v hribovju Višegrad brez težav najdete različne restavracije, ki bodo ustrezale vašemu okusu. Na območju so tudi trgovina s spominki, pustolovski park, bob steza, kamp in hotel.

Razgledna točka Zsitvay v jesenskih oblačilih – Fotografija: DRONE EYE photography

Od 15. oktobra do 15. aprila lahko razgledišče obiščete le ob koncih tedna, od 10. do 16. ure. Vstopnica stane od 200 do 400 HUF, odvisno od starosti obiskovalca. Ob delavnikih se lahko za skupine nad 10 oseb dogovorite tudi za druge ure ali pa razgledišče uporabite celo za druge dogodke.

Kontakti Zsitvay-razgledišče 2025 Višegrad, Feketehegy utca Odpiralni čas: sobota-nedelja 10:00-16:00 (15. oktober - 15. april) torek - nedelja 10:00-18:00 (15. april - 15. oktober) Cene vstopnic: Polna cena (odrasli) 400 HUF S popustom (upokojenci): 300 HUF S popustom (starost 6-18 let) 200 HUF Otroci do 6 leta starosti: brezplačno Telefonska številka: 06-20/298-4739 www.visegrad.hu