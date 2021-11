Torta skutinih cmokov z breskvami: Za ljubitelje lahkih sladic (recept)

S prihodom poletja in lepega vremena nas po čokoladnih, težjih sladicah vedno bolj mikajo hladne, lahke slaščice, ki se odlično ujemajo s poletnim sadjem. Pecivo iz jagodičevja je zelo priljubljeno, vendar velja izkoristiti tudi sezono breskev, ki se začne junija, saj je to sočno sadje lahko odlična sestavina za skutine dobrote. Preprosti kombinaciji skute in breskve smo dodali preobrat: torta z okusom breskovih skutinih cmokov ima popoln okus, da poustvari okus skutnih cmokov, ki ga mnogi obožujejo. Zmotno je prepričanje, da so torte namenjene le praznikom, vendar je ta slastna poletna poslastica lahko odlična popestritev vrtne zabave ali večernega žara.

Fotografija: Melánia Gál / Za več neverjetnih sladic obiščite Instagram stran @gal.melike!

Sestavine (za pekač s premerom 21-22 cm)

Za biskvit

3 jajca (velikosti M)

60 g kristalnega sladkorja

60 g gladke moke

3 g pecilnega praška

ščepec soli

Za namaz

marmelada iz breskev

Za skutino kremo

600 g polmastne skute

2 vaniljeva sladkorja (20 g)

ribana lupina majhne limone

300 ml mleka

60 g kristalnega sladkorja

60 g pšeničnega zdroba

6 breskev

Za kremo iz kisle smetane

330 g kisle smetane

150 g smetane za stepanje

50 g sladkorja v prahu

limonin sok pol limone

8 g želatine v prahu + 50 ml vode

Za na vrh

200 g krušnih drobtin

jedilno olje

cimetov sladkor v prahu

Priprava

Pečico segrejte na 170 °C in dno pekača za torto obložite s papirjem za peko, ter začnite pripravljati biskvit. Ločite jajca in beljake s ščepcem soli stepite pri visoki hitrosti, da dobite peno. Ko se pena začne strjevati, v 3-4 obrokih dodajte kristalni sladkor in stepajte, dokler krema ne postane čvrsta. Z kuhalnico ali lopatico dodajte rumenjake, nato pa v 3-4 obrokih še moko, pomešano s presejanim pecilnim praškom, in mešajte do gladkega, pri čemer pazite, da se testo ne zlepi. Testo pecite približno 20 minut, medtem pa olupite breskve, pet jih prerežite na pol, šesto pa narežite na majhne kocke. Ko je biskvit pripravljen, ga ohladite, vzemite iz pekača in odstranite papir za peko, nato pa ga položite nazaj v pekač. Na tanko premažite z breskovo marmelado in na vrh položite razpolovljene breskve z rezano stranjo navzdol. Nato pripravite skutino kremo Mleko zavrite, dodajte sladkor v prahu in zdrob ter med nenehnim mešanjem zgostite zdrob na mleku. Medtem ko mešate skuto, vaniljev sladkor in limonino lupinico, odstavite, da se zdrob nekoliko ohladi. Mešanici dodajte kislo smetano, premešajte in previdno prelijte breskve. Preostale breskve, narezane na majhne kocke, potisnite na vrh skute. Nato pripravljeno shranite v hladilnik in pripravite kremo iz kisle smetane. Za pripravo kreme iz kisle smetane zmešajte vse sestavine, razen želatine v prahu in vode, ter te sestavine stepite z ročno metlico. Želatino v prahu namočite v vodo, pustite stati približno 2 minuti, nato jo segrejte in vlijte v kislo smetano. Pomembno je, da želatino dodajate ko je še topla, sicer se ne bo enakomerno razporedila, ampak se bo krema zlepilo v večje kose. Na koncu torto prelijte z kremo iz kisle smetane in jo postavite v hladilnik. Torta naj stoji v hladilniku vsaj 6 ur, najbolje pa jo je pustiti čez noč. Ko je torta sestavljena, na olju do zlato rjavega prepražite drobtine, počakajte, da se ohladijo, in jih nato naložite na ohlajeno torto. Sladico potresite s cimetom in sladkorjem v prahu, pred serviranjem pa torto obrežite in odstranite iz pekača.

Hvala Melaniji Gál za recept.