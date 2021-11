7 krajev v Budimpešti, kjer nas čakajo nebeške jesenske dobrote

Ko pomislimo na jesen, se najprej verjetno spomnimo na pisane kupe listja, nato pa na omamni vonj po jabolkih, cimetu, bučah in sveže pečenem kostanju. Priporočamo vam 7 krajev v Budimpešti, kjer lahko uživate v jesenskih dobrotah, prežetih s hrano in pijačo.

Z jesenskimi dobrotami, ki vam bodo ogreli tudi prste, svežimi kurtoši, iz katerih izhaja para, vas ob vašem izletu pričakujejo dobrote Kató Néni Finomságai prava poslastica za vaš izlet. Ne glede na to, ali ste v bližini mestnega središča ali mestnega parka Városliget, velja poskusiti dobrote z okusom cimeta, vanilje in orehov ter medenjake.

1051 Budimpešta, Október 6. u. 6.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt 11.

Majhna trgovinica, ki se skriva ob trgu Ferenciek tere, Habos gofri (Vaflji s smetano) je resnično zasnovana tako, da bo sladica spremljala vaš jesenski sprehod. Zaradi neštetih različic, prelivov in seveda malinove pene jih je vredno obiskati čim pogosteje.

1053 Budimpešta, Ferenciek tere 4.

Pumpkin spice latte: Trafik

Ni jeseni brez buč, danes pa tudi brez bučne kave, ki jih je v mestu malo, pdobite jo lahko v kavarni Trafó House Trafik, kjer najdete bučni latte in tudi druge jesenske dobrote.

1094 Budimpešta, Liliom u. 41.

Diós csiga (Orehovi zvitki): Chez Matild

Eden od zakladov, čudes in hitov jeseni so nedvomno orehi, iz teh v majhni francoski pekarni Chez Matild na hribu Gellért mojstrsko pečejo sveže zvitke. Če ste v bližini, obvezno obiščite trgovinico na cesti Ménesi in morda boste poleg orehovih našli tudi pistacijevega zvitke.

1118 Budimpešta, Ménesi út 82.

Lunini kolački z kandiranimi pomarančami Caphe by Hai Nam

Če ste z ulice Gellérthegy zavili na cesto Bartók Béla út in vam je pravkar zmanjkalo orehovih zvitkov, se velja ustaviti na kandiranem pomarančnem luninem kolačku v restavraciji Caphé. Lunini kolački so sladka poslastica kitajskega festivala sredi jeseni, namesto tradicionalnega okusa pa so zdaj za nas resnično jesenski.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

Jabolčno pecivo z kardamomom: arán bakery

Če vam je iz otroštva ostal vonj po toplih pečenih jabolkih, bo jabolčno pecivo s kardamomom pekarne Aran pravo darilo, ne le zato, ker gre za božansko, sladko, jesensko poslastico, temveč tudi zato, ker bo po ugrizu zagotovo mnoge spravilo v nostalgično razpoloženje.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 23.

1117 Budimpešta, Móricz Zsigmond körtér 16/a

Jabolčni sok s cimetom in slivami: Normafa Síház (Gledališče Normafa)

Po dolgem pohodu ali sprehodu po gozdu se ni vredno posloviti od Normafe, ne da bi se najprej ustavili v smučarskem domu Normafa Síház na skodelici vročega jabolčnega soka s cimetom in slivami, ki ogreje telo. Po tem napitku se lahko z novim zagonom odpravimo v mesto.

1121 Budimpešta, Eötvös u. 59.