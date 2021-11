Na 1763 metrov visoki planoti Turracher Höhe v Avstriji vas pričakuje prava zimska dežela čudežev

Skoraj 500 km od Budimpešte vodi pot skozi pravljične doline, ob potokih in po gozdnih poteh do 1763 m visoke planote Turracher Höhe, kjer vas čakajo številne dejavnosti.

Planota na meji med Koroško in Štajersko je odlično izhodišče za nepozabne gorske sprehode in pohode. Pravljična pokrajina, obkrožena z gorami pa ni le destinacija za ljubitelje gibanja: čisti zrak in vonj borovega gozda prinašata osvežitev tudi tistim, ki iščejo miren in prijeten umik pred vročino, prahom in cvetnim prahom.

Hotel Panorama s štirimi zvezdicami, ki se tukaj skriva, ponuja – kot pove že njegovo ime – čudovit razgled na gore in jezero Turracher See, ne glede na to, ali se zbujate v razgled z balkona svoje sobe ali uživate v razgledu s terase restavracije v spa centru.

Od tu se lahko odpravite na priljubljeno jutranjo seanso: s krpljami se povzpnete na goro, zgodnji jutranji zajtrk preživite v udobni koči, nato pa se po svežih poteh spustite v dolino.

Po takšnem fantastičnem začetku dneva lahko izbirate med lahkimi in težjimi pohodniškimi potmi, ki trajajo nekaj ur ali celo cel dan, medtem ko je zima namenjena precej tistim, ki radi hodijo s krpljami. Če pridete z družino se lahko iz hotela z dvigalom zapeljejo do igralnega in pustolovskega parka na planoti na višini 1968 metrov, nato pa se v edinstvenem vzdušju koče AlmZeit Hütte zelo lepo sprostijo ob okusnih koroških jedeh.

Smučarje pričakuje kar 15 žičnic, na zamrznjenem jezeru Turracher See pa je na voljo tudi edinstvena storitev smučarskega taksija, ki vas odpelje od enega do drugega smučišča. Neverjetno doživetje nudi tudi 1,6 km dolga proga za bob, ki je odprta vse leto, z vrsto zavojev, čez drevesa in blizu tal, in je ni mogoče narediti samo enkrat.

Tukaj je vredno izkoristiti tudi kartico ButlerCard, ki je priložena nastanitvi, in se udeležiti brezplačnih dejavnosti v okolici: vzpona na 2193 m visoki vrh Kornock, jutranje vožnje z bobom ali vodenega planinskega pohoda. Pozimi so na voljo hoja s krpljami, smučanje ob mesečini in nočno sankanje, na zaviti cesti Nockalmstrassera pa so na voljo tudi popusti za gorske kolesarje in motoriste.

Nadalnje informacije: www.panorama-turrach.at