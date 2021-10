Preprosto, a odlično: Višnjev-čokoladni mini-kuglof (recept)

Enostaven za pripravo, hiter za izdelavo, sezonski in nenazadnje božansko okusen.

Fotografija: Melánia Gál / Za več neverjetnih sladic obiščite Instagram stran @gal.melike!

To so najboljše besede za opis češnjevega in čokoladnega mini-kuglofa, ki vas bo s svojo kombinacijo nekoliko kislih češenj in čokolade zagotovo navdušil. Velika prednost te sladice, da jo lahko prilagodite svojemu okusu in temu kar vam je pri roki: namesto v pekaču za kuglofe ga lahko odlično pripravite v pekaču za mafine ali v ponvi. Vredno je tudi eksperimentirati z okusi, saj se ta recept glede na sezono dobro obnese tudi z drugim sadjem: mi poleg višenj priporočamo breskve in češnje (ali njihovo mešanico), po okusu pa lahko dodate tudi limonino lupino, pomarančno lupino ali grobo sesekljane orehe.

Sestavine (za 18 kosov)

2 jajci

220 g kisle smetane

250 g ostre moke

1 dl olja

125 g kristalnega sladkorja

1 ščepec soli

pol paketa pecilnega praška

en in pol paketa vaniljevega sladkorja

100 g temne čokolade

250 g višenj

Priprava mini-kuglofov

Pečico segrejte na 165 °C. Temno čokolado narežite na majhne kocke, višnjam odstranite koščice. Kislo smetano z jajci zmešajte, nato dodajte sladkor, sol in vaniljev sladkor. Presejte moko, pomešano s pecilnim praškom, in dodajte olje. Zmes zmešajte do homogene konsistence. S pomočjo lopatice vmešajte čokolado in višnje. Z žlico prelijte zmes v silikonski mini modelček in pazite, da napolnite le ¾ modelčka. Pecite v ogreti pečici približno 25 minut. V pekaču se naj sladice ohladijo, nato pekač obrnite in postrezite sladice posute s sladkorjem v prahu.

Namig: Če sladico pripravljate zunaj sezone, lahko uporabite tudi vložene višnje.

Hvala Melaniji Gál za recept.