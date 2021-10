6 jesenskih razstav prihaja oktobra v Budimpešto prav za vas, če ste žejni kulture

Na meglen in deževen jesenski dan ni nič boljšega kot se odpraviti na izlet po prestolnici in si ogledati aktualne razstave v muzejih, ki vas bodo s svojo široko paleto razstav zagotovo pritegnili.



Najbolj obiskana javna razstava na Madžarskem bo tudi to jesen odprta za vse, ki si želijo ogledati najboljša dela letošnjega natečaja. Plakati že 21 let izražajo ustvarjalne zamisli, mnenja in družbeno kritiko, brezplačno pa si jih lahko ogledate na prostem, podnevi in ponoči. Tema letošnje razstave je znamenje življenja, plakati pa z različnih vidikov obravnavajo negotovost, razočaranje in izgubo preteklega leta.

1119 Budimpešta, Bikás park

september – 17. oktober 2021

Vir fotografije: ARC razstava čutil

Razstava novinarskih fotografij je vsako leto zelo priljubljena tako med sodelujočimi kot med obiskovalci, saj se vsako leto prijavi več tisoč del, dela nagrajenih fotografov pa si ogleda več sto tisoč ljudi. Letos je mednarodna žirija podelila nagrade 45 fotoreporterjem iz 28 držav, ki so ujeli dogodke preteklega leta, bodisi naravne nesreče, vojne ali usode posameznih ljudi. Razstavo, ki je bila doslej predstavljena na 120 prizoriščih po vsem svetu, bo letos dopolnila spremljevalna razstava »Lát-lelet« v Madžarskem narodnem muzeju, ki bo predstavila dela 15 madžarskih fotografov.

1088 Budimpešta, Múzeum krt. 14-16.

september – 25. oktober 2021

Fotografija: Alexey Vasilyev

Ob svetovni lovski razstavi v Budimpešti Muzej Ludwig gosti razstavo svoje zbirke in del sodobnih umetnikov na temo lova in narave. Lov ima že tisočletja pomembno vlogo v vsakdanjem življenju človeštva, kar želi razstava prikazati z umetnostnozgodovinskega vidika. V delih skoraj 30 umetnikov lahko spoznate, kako današnji umetniki razmišljajo o odnosu med naravo in lovom.

1095 Budimpešta, Komor Marcell utca 1.

september -21. november 2021

Vir fotografije: Ludwig muzej

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji literature: jesenska začasna razstava Literarnega muzeja Petőfi prikazuje vpliv italijanskega pisatelja Danteja iz 13. stoletja na madžarsko-rusko umetnost. Dantejevo glavno delo, Božanska komedija, je bilo verjetno zelo zgodaj izvedeno na dvoru Ludvika Velikega, navdihnil pa je tudi pesem Jánosa Aranyja, Ferenc Liszt pa je po navdihu Dantejevega glavnega dela napisal dve deli. Kult Danteja je dosegel vrhunec okoli tisočletja, ko se je ob 600. obletnici pesnikove smrti na straneh Nyugata poklonil tudi sam Mihály Babits.

1053 Budimpešta, Károlyi u. 16.

september – 31. december 2021

Vir fotografije: Književni muzej Petőfi

V Madžarski narodni galeriji si lahko ogledate dela svetovno znanega sodobnega nemškega umetnika Gerharda Richterja, ki na Madžarskem še nikoli niso bila razstavljena v tako velikem obsegu. Na razstavi bo na ogled približno 200 umetniških del iz nacionalnih in mednarodnih zbirk. Razstava vas bo popeljala skozi celoten opus umetnika, ki bo prihodnje leto dopolnil 90 let, od njegovih ikoničnih fotografskih slik iz 60. let do najnovejših intimnih risb s svinčnikom, ki so nastale “po” njegovem velikem slikarskem opusu.

1014 Budimpešta, Szent György tér 2.

avgust – 14. november 2021

Vir fotografije: Madžarska narodna galerija

Ljubitelji zgodovine naj vsekakor obiščejo Muzej likovne umetnosti in razstavo o dobi staroegipčanskega vladarja in fantastičnem odkritju njegove grobnice. Poudarek bo na rekonstrukciji faraonove grobnice v merilu, ki si jo bodo obiskovalci lahko ogledali v notranjosti in sledili korakom znamenitega arheološkega izkopavanja s pomočjo izvirnih dokumentov o izkopavanju.

1146 Budimpešta, Dózsa György út 41.

september 2021 – 9. januar 2022

Vir fotografije: Muzej likovne umetnosti