Oktobra bodo na Mednarodnem festivalu kitare nastopili legendarni kitaristi

Koncert gipsy swinga in balkanskih kitarskih legend bo del jesenskega mednarodnega festivala kitare v Budimpešti.

Mednarodno priznani madžarski kitarski dogodek, Mednarodni festival kitare v Budimpešti, bo letos potekal na nekonvencionalen način. Po eni strani bo zaradi velikega števila tujih tekmovalcev ta dogodek tako za udeležence kot za obiskovalce koncertov organiziran preko spleta, po drugi strani pa, ker bodo letos v programu festivala nastopile legendarne slogovne ikone zunaj klasične kitare.

22.oktobra bo na oder stopil nemški Joscho Stephan Trio s svojim virtuoznim gypsy swing koncertom. Nadaljujejo tradicijo Djanga Reinhardta iz tridesetih let prejšnjega stoletja in ne le ohranjajo njenega duha, temveč ga tudi nadgrajujejo in razvijajo. Joscho Stephan je bil pohvaljen v tisku od Nashvilla do New Yorka, revija Acoustic Guitar Magazine pa pravi, da je “prihodnost gypsy jazz kitare”.

Joscho Stephan Trio

Dva balkanska kralja kitare, Miloslav Tadić (SRB, ZDA) in Vlatko Stefanovski (MK), bosta imela 30. oktobra skupni koncert. Šest strun je umetnika poneslo daleč: Tadić je nastopal z velikani, od Placida Dominga do Marcusa Stockhausena, in je odličen improvizator, skladatelj in eksperimentator na področju evropske klasične glasbe, flamenka in ljudskega izročila. Vlatko Stefanovski ima za seboj izjemno solistično kariero in je znan po svoji edinstveni kitarski tehniki in značilnem zvoku, ki navdušuje občinstvo.

Vlatko Stefanovski in Miroslav Tadić