Makova-hruškina sladica: Nepogrešljiva sladica jesenske sezone

Oktobra so hruške nedvomno najbolj sočne, vonj maka in hrušk pa je božanska kombinacija. Krhko hruškino in makovo pecivo je okronano z rahlo popečeno peno beljakov, zato bo to čudovito pecivo kmalu postalo priljubljeno pri vseh in odslej ne bo manjkalo na jesenski mizi.

Fotografija: Melánia Gál / Za več neverjetnih sladic obiščite Instagram stran @gal.melike!

Sestavine (za približno 16. rezin)

Za testo

2 veliki hruški

1 čajna žlička limoninega soka

3 jajca

100 g sladkorja

1 dl olja

1 vaniljev sladkor

100 g gladke moke

100 g mletega maka

pol paketa pecilnega praška

pol žličke mletega cimeta

1 ščepec soli

lupina pol limone

Za peno iz beljakov

3 beljaki

150 g sladkorja v prahu

par kapljic limoninega soka

Priprava

Pečico segrejte na 170 °C in dno pekača velikosti približno 27 × 18 cm obložite s papirjem za peko. Najprej bomo pripravili testo. Hruški olupite, eno naribajte in poškropite z limoninim sokom, drugo prerežite na pol, odstranite sredico in jo narežite na majhne kocke. Jajca s sladkorjem, vaniljevim sladkorjem in soljo stepite da dobite peno. Nato v skledo presejte moko, dodajte mak, pecilni prašek in cimet. Na koncu mešanico moke in maka zmešajte z oslajenimi beljaki, dodajte olje, limonino lupinico in naribano hruško, iz katere iztisnite malo soka. Testo zmešajte do homogenosti in z leseno žlico ali lopatko dodajte hruške, narezane na kocke, pri čemer pazite, da jih ne razbijete. Testo prelijte v pekač. Testo pecite v ogreti pečici približno 25 minut, in ko je skoraj pečeno, lahko začnete pripravljati beljakovinske rezine. Pri tem presejte sladkor v prahu in začnemo stepati beljake. Ko so beljaki na pol stepeni, dodajte sladkor v prahu in nekaj kapljic limoninega soka ter stepajte, dokler ni srednje čvrsta. Cilj je dobiti trdno, sijočo peno. Videz, ki ga vidite na sliki, dosežete tako, da peno vlijete v slaščičarsko vrečko in z njo vtisnete kupčke pene na vrh torte. Če se s tem ne želite ukvarjati, lahko vse skupaj kar namažete na vrh sladice. Nato sladico vrnite v pečico in pecite še 15-20 minut, da se pena zlato rjavo zapeče. Ko je sladica pripravljena, jo ohladite in postrezite narezano.

Sladica je odlična sama po sebi, če pa želite še bolj izrazit okus, jo postrezite s kakšno pikantno marmelado, naša najljubša je breskova marmelada.

Hvala Melaniji Gál za recept.