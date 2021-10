Pivski dragulji: 6 prijetnih pivnic, v katerih lahko poskusite najboljša obrtna piva v mestu

V odmaknjenih budimpeštanskih ulicah, v kleteh pod stanovanjskimi bloki, na terasah, obsijanih z zvezdami, in v senci tovarniških zgradb lahko najdete bujne, peneče, tekoče zaklade, zaradi katerih lahko prav vsak dan doživite Oktoberfest.

Élesztőház – »Hiša kvasa«

V stavbi na ulici Tűzoltó, ki se je nekoč imenovala Tündérkert in je bila prvotno zgrajena kot delavnica za pihanje stekla, se danes nahaja gastronomska promenada, ki ji pravimo Élesztőház ali »Hiša kvasa«. Z najmanj 30 pipami za pivo je kraj neizogiben predstavnik pivske revolucije, baza in prva gostilna z rumom madžarskega obrtniškega piva, ki ponuja neskončno izbiro izbranih piv, kakovostno kulturo in revolucionarno gastronomijo. Na starem industrijskem dvorišču, kjer lahko brez težav odkrijete svet, v katerem dobro pivo ni izključna domena poznavalcev, tukaj lahko okusite vse boljša in boljša piva.

1094 Budimpešta, Tűzoltó u.22.



KEG Sörművház – »KEG Pivski kulturni dom«

Nekaj korakov stran od Trga svetega Gellérta zavijte za prvi vogal in našli boste KEG Sörművház – »KEG Pivski kulturni dom«, ambasadorja obrtnih, malih in novih valov točenih piv na Madžarskem in v tujini. Degustacija 32 vrst znanih domačih in mednarodnih vin v senci kostanjev, ob opazovanju vrveža in luči ulice Bartók Béla út ali celo v njihovi prijetni kleti je blaženo doživetje. V restavraciji KEG, ki je že več generacij talilni lonec, lahko svojo peno srknete tudi v objemu njihove brezhibne gostinske hrane iz raznolike in enako okusne à la carte kuhinje.

1114 Budimpešta, Orlay utca 1.



Madhouse

V dnevnem in nočnem utripu Budimpešte pasažu Anker, se nahaja bistro pivovarne Mad Scientist, ena od nedvomno najboljših teras v mestu in večnamensko gastronomsko igrišče Madhouse. S skoraj neprekinjenim in stalno spreminjajočim se izborom piv s 25 pip, vključno z lokalnimi in tujimi dragulji, smo priča tudi ponovnemu rojstvu tradicionalne in nove bistro kuhinje ter tekočega kruha.

1061 Budimpešta, Anker köz 1-3.



FIRST Craft Beer

Naslov sedeža obrtne pivovarne je najbolje, če ga vsi postavimo na vidno mesto in se odpravimo iskat nekaj izjemnega v Újpest. Na naslovu Váci út 83 najdete bazo FIRST Craft Beer, kjer lahko potešite žejo v posebnem pivskem baru z 10 točili, vašo radovednost pa poteši stekleno okno, v katerem lahko ob dobrem pivu spremljate delovanje pivovarne. Od prvovrstnih, okusnih in posebnih piv do najbolj zanimivih, ki jih je vredno poskusiti, pa naj gre za kisla piva ali novosti na pivskih premierah.

1044 Budimpešta, Váci út 83.

Fehér Nyúl Brewery & Taproom

Podajte se v neznano in sledite belemu zajcu! Le deset minut vožnje z avtobusom od trga Boráros boste našli izvor svobode, radovednosti, strasti in odprtosti v pivu. V senci starega poslopja tovarne za barvanje tekstila lahko ne le poskusite najbolj posebne pijače, ki so sveže natočene ali ustekleničene, ampak lahko ob petkih in sobotah po dogovoru celo pokukate v zakulisje pivovarstva.

1095 Budimpešta, Soroksári út 110-112.



Guri Serház Újbuda

Na mirni, a prijetno živahni ulici Lágymányosi, v kleti stanovanjske hiše ob Bartókovem bulvarju, se nahaja pivovarna Guri Serház, še ne tako dolgo nazaj Meka obrtnih pivovarn. Tokrat bo ime, ki se je vrnilo z več lokacij, osvojilo okrožje XI, saj ni dneva, ko kdo ne bi želel poskusiti enega od 24 sveže točenih piv po lastnem receptu. Če se odločite, da boste stekleničko tekočega zlata odnesli domov, lahko to storite sveže točeno in ustekleničeno.

1111 Budimpešta, Lágymányosi utca 13.